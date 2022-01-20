WhatsApp Masaüstü'ne Windows 11 Güncellemesi Geliyor!

Kasım 2021'de WhatsApp'ın Microsoft Store üzerinden kullanılabilen yeni bir masaüstü uygulaması üzerinde çalıştığı duyulmuştu. O zamanki haberler, uygulamanın Electron yerine Evrensel Windows Platformu'nu (UWP) temel aldığı ve ayrıca imzalama ve çoklu cihaz desteği içerdiği de söylenmekteydi. Şimdi ise geliştirme ekibinin WinUI 2.6 ve daha yenisine geçerek Windows 11'deki yeni tasarım öğelerinden yararlandığı görülüyor.
WhatsApp Beta uygulamasının yeni ve eski sürümleri arasındaki farklar, yeni tasarım dilini açıkça ortaya koyuyor. WhatsApp Beta uygulamasına kaydolunduğunda bir Windows 11 yenilemesinin yapılmakta olduğu görülebiliyor. Windows 11 tasarım diliyle uyumlu yuvarlak düğmeler, açılır menüler ve daha fazla öğe bu çalışmanın içerisinde bulunuyor ancak bunun devam eden bir çalışma olduğunun ve hala Windows 11 ile tutarsız olan bazı UI öğeleri bulunduğunun unutulmaması gerekiyor.
Denemek için WhatsApp Beta'yı Microsoft Store'dan indirebilirsiniz. Hem Windows 10 hem de Windows 11'de çalışıyor, ancak devam etmek için çoklu cihaz desteği beta sürümüne kaydolmanız gerekiyor.
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