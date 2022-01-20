WhatsApp Masaüstü'ne Windows 11 Güncellemesi Geliyor!

WhatsApp'ın masaüstü sürümü olan WhatsApp Masaüstü uygulaması, Windows 11 (ve Windows 10) için yepyeni bir tasarım diline geçiş yapıyor!

  • Levent Öztürk
WhatsApp Masaüstü'ne Windows 11 Güncellemesi

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