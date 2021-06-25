Dünya'Nın En Değerleri Markaları Açıklandı; Samsung Listede Sıra Kaybetti

Küresel marka değeri, bir markanın dünya çapındaki insanlar arasında tanınmasının ve algılanmasının ölçüsü Büyük şirketler, marka denkliklerini geliştirmek için pazarlama ve marka oluşturmaya büyük yatırımlar yapar.
Samsung da dünyanın en büyük markalarından biri. Bununla birlikte, şirketin dünya genelinde ilk 100 markadaki konumu geçen yıla göre biraz düşmüş gibi görünüyor. Son pazar araştırması, şirketin marka değerindeki düşüşü ortaya çıkardı.
İngiliz pazar araştırmacısı Kantar, en değerli 100 küresel markanın listesini yayınladı. Listede, tüm markaların toplam değerinin %42 gibi etkileyici bir artışla 7 trilyon doların üzerine çıktığı belirtiliyor. Bu, salgının yarattığı ekonomik sıkıntılar tersine dönerken, dünyanın en iyi markalarının bir kısmında inanılmaz bir büyüme olduğunu gösteriyor.
Listenin tepesindeki Amazon, dünyanın en değerli markası olmaya devam ediyor. 2021'de %64 büyüyerek 684 milyar dolarlık marka değerine ulaştı. Samsung da uzun süredir bu listede yer alıyor ancak henüz ilk ona giremedi. Hatta şirket bir de düşüş yaşadı ve şu anda dünyanın en değerli 42. markası konumunda yer alıyor. Samsung, küresel marka değerinde 40. sırada yer aldığı geçen yıldan bu yana listede iki sıra kaybetti.
Rapor, Samsung'un marka değerinin 46,8 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor. Firma dolar bazında başarılı oldu çünkü bu, parasal marka değerinde %44'lük bir artışı temsil ediyor. Samsung, 2021 listesine 13 yeni giren olduğu için iki sıra kaybetti. 105 milyar dolarlık NVIDIA gibi bunların bazıları Samsung'dan daha büyük bir marka değerine sahip.
ABD, listeye en büyük katkıyı sağlayan ülke olmaya devam ediyor. 74 ABD şirketi, dünya genelindeki en değerli 100 marka listesinde çeşitli noktalarda yer alıyor.
Listenin ilk 10 sırasındaki şirketleri, şirket değerlerini ve yıllık büyüme oranlarını hemen aşağıdaki tabloda görebilirsiniz...
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