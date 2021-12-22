Dünya'nın En Eski Sosyal Ağı Keşfedildi: Tam 50.000 Yıllık!

Araştırmacılar, Facebook, Twitter ve TikTok'un icadından çok önce, bir zamanlar Afrika'da bir sosyal ağ olduğunu söylüyorlar. Bunun kanıtı da devekuşu yumurta kabuklarından yapılma boncukların arasında bulundu.
Şimdiye kadar yapılmış en eski süs eşyaları arasında yer alan ve tarihi 50.000 yıl öncesine dayanan, devekuşu yumurta kabuklarından yapılan bu nötr tonlu, simit şekilli boncuklar, antik zamanların eşsiz izleri olarak değerlendiriliyor.
Almanya'daki Max Planck İnsan Tarihi Bilimi Enstitüsü'nden Jennifer Miller yaptığı açıklamada, "Bu minik boncuklar, geçmişimizle ilgili büyük hikayeleri ortaya çıkarma gücüne sahip" diyor. Uzun zaman önceki zanaatkarlar devekuşu yumurtalarının kabuklarını birçok parçaya ayırırlardı. Daha sonra, muhtemelen onları bir kolyeye bağlamak için bu parçaların ortasından bir delik açarlardı. Her biri istenen zevke göre şekillendirilebilir ve boyutlandırılabilirdi. Bu yüzden, farklı kültürlerin kendi tarzlarını oluşturduğu düşünülüyor. Aslında, bu uygulama bugün hala devam ediyor.
Her tasarımın nereden geldiğinin haritasını çıkarmak, kültürel trendleri ve bölgeler arasındaki değişimleri anlamamıza yardımcı olabilir. Miller, "Bu, ekmek kırıntılarının izini sürmek gibi bir şey" diyor ve ekliyor: "Boncuklar, zamana ve mekana dağılmış, fark edilmeyi bekleyen ipuçlarıdır."
Afrika'da bu tür kültürel araştırmalar sırasında, Miller ve diğer araştırmacılar, tümü kıtada bulunan, son 50.000 yıla ait 1.500 devekuşu yumurta kabuğu boncuğu analiz ettiler. Bazı parçaların 50.000 ile 33.000 yıl öncesine ait olduğunu fark ettiler. Üst Paleolitik çağdan kalan bu boncukların kalınlık ve çap gibi özellikleri birbirine denk görünüyor. Bu, eski insanlar arasında yaklaşık 20 bin yıllık bir bilgi geçişi olduğunu gösteriyor. Uzak mesafelerde bulunmaları, insanların arasında bir tür iletişim için kullanıldıklarını düşündürüyor. Araştırmacılar, bunun da Dünya'nın en eski sosyal ağının bu boncuklarla kurulduğunu gösterdiğini öne sürüyor.
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