Dünya'nın En Etkileyici Kaya Oluşumlarından Biri Daha Doğaya Yenildi

Galapagos adalarında bulunan ve Dünya'nın en etkileyici kaya oluşumlarından biri olarak değerlendirilen Darwin Kemeri, artık yok!

  • Levent Öztürk
Darwin Kemeri doğal erozyona karşı yenildi...
Shutterstock

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