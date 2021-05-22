Dünya'nın En Etkileyici Kaya Oluşumlarından Biri Daha Doğaya Yenildi

Galapagos adalarında bulunan ve Dünya'nın en etkileyici kaya oluşumlarından biri olarak değerlendirilen Darwin Kemeri, artık yok!

22 Mayıs 2021 00:02

Levent Öztürk