Dünya'nın En Etkileyici Kaya Oluşumlarından Biri Daha Doğaya Yenildi

Birkaç gün öncesine kadar, Galapagos'taki Darwin Adası kıyılarında ikonik doğal kaya oluşumu olan Darwin Kemeri bulunuyordu. Bulunuyordu diyoruz; zira artık yok! Bu etkileyici yapı yıllar boyunca erozyonla şekillendi ve sonu da yine erozyonla gerçekleşti. 17 Mayıs 2021'de kemer parçalandı ve parçaları denize düştü.
Ekvador Çevre ve Su Bakanlığı İspanyolca olarak yayınladığı Facebook yazısında "Bugün 17 Mayıs 2021, Darwin Adası'nın #Galapagos Takımadaları'nın en kuzeyindeki ana Darwin Adası'na bir kilometreden daha kısa mesafede bulunan çekici doğal köprü olan Darwin Kemeri'nin çöküşü" diye yazdı ve ekledi: "Bu olay doğal erozyonun sonucudur."
Darwin Adası, takımadaların 21 ana adasının çoğu gibi turistlere açık değil, bu nedenle bir zamanlar adanın bir parçası olan kemer karadan görülemiyordu. Ancak, doğal kemer tekneyle belli bir mesafeden ziyaret edilebiliyordu ve çevresindeki sular, tüplü dalgıçlar için heyecan verici bir ziyaret alanı olarak öne çıkıyordu.
Kemer ve ada, Galapagos ziyareti bilimsel çalışmaları ve 1830'ların başlarında HMS Beagle ile yaptığı yolculuk sırasında teori geliştirmesi için bu adanın çok önemli olduğu görülen İngiliz doğa bilimci ve evrim teorisinin ortak yazarı Charles Darwin'in adını almıştı.
Kalan iki sütuna, bazı kişiler tarafından şimdiden Evrim Sütunları takma adı verildi...
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