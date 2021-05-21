On Yıllar Önce Apollo Astronotlarının Çektiği Dünya Fotoğrafları Büyülüyor

Dünya üzerinde yaşayan bizler, Güneş'in doğuşunu izleme şansına sahibiz. Ama konu "Dünya'nın Doğuşu" olduğunda, bunu gözlemleme şansına sahip çok az insan olduğu bir gerçek. Öncelikle bunu başarmak için Dünya gezegenine uzaktan bakmamız lazım ve doğal olarak bunu ancak uzayda yapabiliriz.
1960'larda, Ay'a doğru gerçekleştirilen Apollo görevlerindeki astronotlar, bu şansı yakalayan az sayıdaki insan arasında yer alıyor. Örneğin Apollo 8 görevinden Bill Anders, Dünya'nın doğuşunun ilk görüntülerini ay yörüngesinden görüldüğü gibi çekmeyi başarmıştı. Daha sonrasında ise, "Ay'ı keşfetmek için bu kadar yol geldik ve en önemli şeyin Dünya'yı keşfetmemiz olduğunu anladık" demişti.
İşte, Apollo astronotları tarafından onlarca yıl önce çekilen bu fotoğraflar, şimdi Earth Restored adı verilen bir seri şeklinde tekrar yayınlandı. Ancak fotoğraflar, yayınlanmadan önce günümüz için tekrar restore edildi. Toby Ord tarafından titizlikle dijital olarak restore edilen bu NASA görüntüleri, Dünyamıza büyüleyici bir bakış sunuyor.
Ord, Dünya'nın uzaydan çekilen gerçek bir resmini ararken, 1960'ların ve 1970'lerin Apollo yolculuklarından alınan görüntülerle karşılaştı. Uluslararası Uzay İstasyonundaki kameralar, çok yakın oldukları için Dünya'nın tüm çevresini yakalayamıyor. Yeterince uzağa seyahat eden diğer uzay araçlarının ise, genellikle böyle bir sinematik çekim için donanımlı kameraları olmuyor. Ord, bu gerçekleri keşfettiğinde film ortamına, özellikle de alçak Dünya yörüngesinin ötesine geçen tek insan olan Apollo astronotlarının çektiği görüntülere döndü.
Toby Ord tarafından restore edilen, onlarca yıllık büyüleyici Dünya fotoğraflarından bazılarını hemen aşağıda görebilirsiniz...
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