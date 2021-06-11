Dünya'nın En Küçüğü Yine Samsung'dan: ISOCELL Slim GH1 Tanıtıldı

Samsung, Dünya'nın en küçük kamera sensörü olduğunu söylediği ISOCELL Slim GH1'i resmi olarak tanıttı. Peki, ISOCELL Slim GH1 akıllı telefonlarda neleri değiştirecek?

  • Levent Öztürk
Dünyanın en küçüğü yine Samsung'dan: Slim GH1

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