Dünya'nın En Küçüğü Yine Samsung'dan: ISOCELL Slim GH1 Tanıtıldı

Samsung, Dünya'nın en küçük kamera sensörü olduğunu söylediği ISOCELL Slim GH1'i resmi olarak tanıttı. Peki, ISOCELL Slim GH1 akıllı telefonlarda neleri değiştirecek?