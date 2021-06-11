Dünya'nın En Küçüğü Yine Samsung'dan: ISOCELL Slim GH1 Tanıtıldı

Samsung 2019'da dünyanın ilk 0,7 mikrometre (µm) piksel görüntü sensörü olduğunu söylediği ISOCELL Slim GH1'i tanıtmıştı. Şimdi ise şirket, daha küçük bir seçenekle karşımıza çıkıyor. Koreli dev, sektördeki en küçük boyuta sahip yeni bir kamera sensörünü duyurdu. Yeni duyurulan Samsung ISOCELL JN1, akıllı telefonlarda hem ön hem de arka kameralar için 50 MP seçeneklerine sahip 0,64µm piksellik bir görüntü sensörü.
Diğer yüksek çözünürlüklü kamera sensörleri gibi, Samsung'un en yeni ürünü de dört bitişik 0,64µm pikseli tek bir 1,28µm pikselde birleştiren bir piksel gruplama teknolojisi kullanıyor. Bunun anlamı, daha parlak 12,5 MP görüntüler yakalamak için düşük ışık koşullarında ışık hassasiyetinin dört kat artırılması oluyor. Samsung, ISOCELL 2.0 teknolojisi sayesinde ışık duyarlılığında %16'lık bir iyileşme olduğunu iddia ediyor.
Güney Koreli teknoloji devi, ürünün 1/2.76 inçlik optik formatının sensörün ultra geniş veya telefoto kamera modüllerinde kullanılmasını mümkün kıldığını da belirtti. Ayrıca kamera modülünün yüksekliğinde %10'luk bir azalma ile kamera çıkıntısını en aza indirmeye yardımcı olabilir.
Sensör, Smart-ISO sistemiyle, parlak ortamlarda düşük ISO modunu kullanarak parlak ortamlarda ayrıntıları ve düşük ışık ayarlarında yüksek ISO'yu kullanarak görüntüdeki paraziti en aza indirerek dinamik aralığı artırmaya yardımcı olabilir. ISOCELL JN1, saniyede 60 kare hızında 4K çözünürlüğe veya 240 fps'de full HD'ye kadar videolar da çekebilir. Ürün şu anda seri üretime girmiş durumda ve bu yüzden akıllı telefonlarda kullanılmaya başlaması muhtemelen çok uzun sürmeyecek.
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