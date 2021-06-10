Kia, 2023 Model Yeni Kia Sportage Modelini Resmi Olarak Tanıttı!

EV6 elektrikli crossover ile ilk çıkışının ardından Kia, tanıttığı yeni 2023 Sportage ile yeni "Opposites United" tasarım dilini tüm modellerine genişletme niyetinde olduğunu gösterdi. Uzun lafın kısası, yeni Sportage muhteşem görünüyor. Ön uçta, bir çift burun deliğini barındıran bir krom şerit ile tepesinde Kia'nın kaplan burunlu ızgarası bulunuyor. Izgaranın yan tarafında, kaputun üzerine uzanan bumerang benzeri LED şeritlere sahip elmas şeklindeki farlar yer alıyor. Aracın arkası daha kalın alt detaylara sahip ve açılı arka farlar siyah bir şeritle birbirine bağlanıyor.
İç tasarımda devrim
Yeni Kia Sportage'in iç mekan tasarımı da süper havalı görünüyor. Tarz olarak Kia'nın Sorento ve Carnival gibi diğer yeni modellerine büyük ölçüde benziyor, ancak Sportage dijital gösterge kümesini ve bilgi-eğlence dokunmatik ekranını birleştiren kavisli bir ekrana sahip. Kia, ekranın boyutu konusunda bir bilgi vermedi ancak böyle hoş bir ayrıntıyı Sportage gibi lüks olmayan ana akım bir otomobilde görmek etkileyici.
Orta konsolda, döner vites seçiciyi, sürüş modu seçimi için daha küçük bir düğmeyi ve bir dizi başka düğmeyi barındıran parlak bir panel bulunuyor. Ana klima kontrolleri dokunmatik, ancak Sportage'in sıcaklık için de fiziksel düğmeleri bulunuyor.
Sportage'ın yeni Hyundai Tucson ile aynı platformu kullandığı göz önüne alındığında, motor serisinin de benzer olduğu düşünülebilir. Sportage Muhtemelen sportif bir GT modeli için bir yükseltme olarak turboşarjlı bir motorla sunulacak ve hem normal hibrit hem de plug-in hibrit versiyonları olacak. Kia, yeni Sportage'ın bu yılın sonlarında satışa çıkacağını açıkladı.
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