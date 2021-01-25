Xbox Series X, Bu Kez PlayStation 5'i Geride Bırakmayı Başardı

Xbox Series X sahiplerinin, Hitman 3'ün en iyi şekilde Microsoft konsollarında görüldüğünü duymaktan hoşnut olacakları kesin. Oyun, çözünürlük ve gölge kalitesi söz konusu olduğunda PS5'e göre ufak bir avantaja sahip ve bu da ilerleyen zamanlarda bolca göreceğimiz direkt karşılaştırmaların arasında Microsoft için önemli bir başarı anlamına geliyor.
Grafik uzmanları Digital Foundry, Hitman 3'ün Xbox Series X üzerinde doğal 4K çözünürlük, ultra doku kalitesi ve neredeyse sabit 60fps ile çalıştığını söylüyor. PS5 ise en yüksek 1800p çözünürlüğe ulaşırken Xbox Series X'e göre daha düşük kaliteli gölgelere sahipti ancak fps anlamında hiçbir düşüş yaşamıyordu.
Pek çok kişi için, bunun pek önemli gözükmeyeceği tahmin edilebilir. Ancak eğer konsollar üzerinde Hitman 3'ün en iyi halini görmek istiyorsanız Xbox Series X, bu sefer PS5'e karşı bir zafer kazanmış durumda.
Daha ucuz konsol sürümü olan Xbox Series S'e bakıldığında ise oyunun 1080p'de yüksek doku kalitesi ve daha düşük gölge kalitesi ile çalıştığı görülüyor. FPS anlamında yine neredeyse hiçbir sorun yaşanmıyor ve genel olarak daha düşük özellikli bu konsolun kendisine göre iyi sonuç aldığı görülüyor.
En başta da belirtildiği üzere Xbox Series X, şu ana kadar çoklu platformlu oyunlarda PS5 ile yapılan daha önceki karşılaştırmalardan pek avantajlı çıkmadı. Her ne kadar saf donanım teknik özellikleri konusunda (SSD hızı hariç olmak üzere) Xbox Series X'in PS5'e göre daha üstün olduğu söylenebilse de, birden fazla platformda yayımlanan oyunlarda genellikle bu farkı performansa yansıtamadığı görüldü. Assassin's Creed Valhalla ve Dirt 5 gibi yayım anında sunulan oyunlar Sony'nin platformunda daha düzgün bir şekilde çalışırken, Xbox Series X sürümlerinde garip grafik bug'ları ve ani kare hızı düşmeleri yaşanıyordu.
The Verge'ün söylediğine göre Microsoft, geliştiricilerin Xbox Series X sertifikasyonuna sadece Game Developers Kit (GDK – Oyun Geliştiricileri Seti) güncellemesinden sonra, Haziran ayında oyun başvurusu yapmalarına izin verdi. Bu da pek çok geliştiricinin, Xbox sürümünden çok daha uzun bir süre önce PS5 geliştirici setlerine ulaşmalarına imkan tanıdı. Xbox Series X'in beklenen performansa ulaşamamasının nedeni olarak bu durum gösteriliyor. Ayrıca Sony'nin geliştirme araçları, geçmişte de daha kolay çalışmaya imkan tanımalarıyla biliniyordu.
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