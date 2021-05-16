Dünya'nın En "Zengin" Balığı: Gövdesinde Gerçek Bir Yüzük Taşıyor!

İnsanların attığı çöpler deniz canlılarına her zaman sorun olsa da, bu sefer denize atıla bir yüzük, bir balığı "Dünya'nın en zengin balığı" yaptı!