Google'dan "Cha Cha Slide" için Yeni Sürpriz Yumurta

Google, popüler şarkı ve dans "Cha Cha Slide"ın yirminci yıl dönümünü bir sürpriz yumurtayla kutluyor.
Google'da "Cha Cha Slide" terimini aradığınızda videonun sağında bir mikrofon simgesi beliriyor. Mikrofona tıklayarak popüler şarkının etkileşimli bir sürümüne ulaşabiliyorsunuz. Gösterilen her yeni simgeye tıkladığınızda sayfa, şarkıya uyumlu bir şekilde "dans" ediyor. Google'a göre en iyi deneyim için sesi açmanız gerekiyor.
Cha Cha Slide, 2000 yılında Amerikan sanatçı DJ Casper tarafından yayınlanmıştı. Billboard Hot 100 listesinde beş hafta kalan şarkı, pop kültürünün parçalarından biri olmayı, düğünlerden tanıtımlara ve partilere kendini göstermeyi sürdürüyor.
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