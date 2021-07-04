Aynı Anda Hem En Küçük, Hem de En Devasa Olan Beyaz Cüce Keşfedildi!

Bilim insanları, şimdiye kadarki en küçük olan ama aynı zamanda da en yüksek kütleye sahip beyaz cüceyi keşfettiklerini açıkladılar.

04 Temmuz 2021 14:02

Levent Öztürk