Aynı Anda Hem En Küçük, Hem de En Devasa Olan Beyaz Cüce Keşfedildi!

Bilim insanları, şimdiye kadarki en küçük olan ama aynı zamanda da en yüksek kütleye sahip beyaz cüceyi keşfettiklerini açıkladılar.

  • Levent Öztürk
En küçük ve en devasa beyaz cüce bulundu!
Guiseppe Parisi

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