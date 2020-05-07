Dünyamızın Çok Yakınında Bulunan Bir Kara Delik Keşfedildi

Dünyamıza, en azından Uzay ölçeğinde oldukça yakın sayılabilecek yeni bir kara delik keşfedildi. Peki bu kara delik, bizim için tehlike anlamına geliyor mu?

07 Mayıs 2020 21:00

Levent Öztürk