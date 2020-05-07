Dünyamızın Çok Yakınında Bulunan Bir Kara Delik Keşfedildi

Kara deliklerin Uzayda oldukça yaygın olduğu söylenebilir (tahminlere göre sadece Samanyolu'nda 10 milyondan fazla kara delik bulunuyor). Ve görünene göre bir kara delik bulmak için, göreceli olarak, çok uzağa gitmemiz gerekmiyor. Astronomlar, şu ana kadar bilinen en yakın kara deliği bulduklarını söylüyorlar. Yaklaşık 1.000 ışık yılı uzaklıktaki çift yıldızlı HR6819 sistemi de bu kara deliğe ev sahipliği yapıyor.
Ekip, yıldızların görünmeyen bir nesnenin çevresinde yörüngede olduklarını fark ettikten sonra bu deliği keşfettiler ve daha iç kısımda bulunan yıldızın yörüngesi ile yapılan hesaplamalarda, bu görünmeyen cismin kütlesinin en azından Güneş'in dört katı olduğunu belirlediler.
Araştırmacılar, MPG/ESO 2.2 metre teleskopundaki bir spektrografı kullanarak sistemi birkaç ay boyunca takip ettiler.
Neyse ki korkutucu kara deliklerden birinin bu kadar yakınımızda olmasından dolayı endişelenmemizi gerektiren bir durum bulunmuyor. Galaksimizin merkezinde olduğu düşünülen süper-dev gibi bazı kara deliklerin aksine bu kara delik hem çok küçük, hem de çevresi ile "şiddetli" bir etkileşime sahip değil veya varlığını X-ışınları ile duyurmuyor. Bu kara delik, keşfedilen ve gerçekten karanlık olan ilk evrensel deliklerden biri ve bu da göreceli olarak barışçıl olduğu anlamına geliyor.
Bulgular, pek çok farklı alanda değerli olabilir. Öncelikle varlığı doğrulanmış olan kara delikler oldukça nadir ve bu kara deliğin diğerlerine göre sahip olduğu özel farklar da, hem yıldız evriminin anlaşılmasına yardım edecek, hem de diğer sistemlerde kara delik ararken dikkat edilmesi gereken bazı noktaları gösterebilecek. Ayrıca üç yıldızlı sistemlerde yıldız çarpışmaları hakkında daha fazla bilgi edinilmesi ve hatta kütle çekimi dalgaları hakkında daha fazla bilgi vermesi de mümkün.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın