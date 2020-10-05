Dünyanın Altın Madalya Kazanan Tek Sıçanı Magawa ile Tanışın

Magawa isimli bir "kahraman sıçan", tarihin altın madalya ile ödüllendirilen ilk sıçanı olmayı başardı. Bu madalyayı kazanma nedeni ise, mayınları bulma konusundaki büyük başarısı.

05 Ekim 2020 00:02

Levent Öztürk