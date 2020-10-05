Dünyanın Altın Madalya Kazanan Tek Sıçanı Magawa ile Tanışın

Magawa adlı Afrika dev keseli sıçanı (Afrika cırlak sıçanı), tehlikeli mayınları bulma çalışmaları sırasında "hayat kurtaran cesareti" sebebiyle altın madalya almaya hak kazandı. Tanzanya'da 2014 yılında doğan Magawa, 2 yaşından beri Kamboçya'da mayın bulma alanında oldukça başarılı bir kariyer geçirdi. Belçika'da mayınları ve tüberkülozu bulmak gibi insancıl çalışmalar için sıçanları eğiten Apopo'nun söylediğine göre kahraman sıçan, şu ana kadar 39 mayın ve 28 patlamamış mühimmat buldu.
Magawa'nın etkileyici rekoru, kendisini Apopo'nun çalışan en başarılı sıçanı veya "Kahraman Sıçan"ı (HeroRat) yapıyor. Ayrıca kendisi, küçük canlıları onurlandıran Birleşik Krallık hayvan hayır kuruluşu PDSA'nın 77 yıllık tarihindeki PDSA Altın Madalyası ile onurlandırılan ilk sıçan olmakta. Ödüllendirilen diğer hayvanların arasında köpekler, atlar, bir güvercin ve kedi bulunuyor ve bunların her biri, genellikle insan arkadaşlarını korurken gösterdikleri cesaret sebebiyle ödüllendirilmiş durumda.
Apopo CEO'su ve ortak kurucusu Christophe Cox'un söylediğine göre Kahraman Sıçanlar muazzam koku algıları ve harika hafızaları sebebiyle mayın arayışını ciddi şekilde hızlandırdı. Magawa gibi sıçanların eğitimlerinde mayın bulunan noktaların üstünü kazımaları öğretiliyor ve hurda metal yerine mayın buldukları her seferde ödüllendiriliyorlar.
Apopo, küresel mayın probleminin en pahalı ve en zorlu kısmının mayınların bulunması olduğunu gösteren bir araştırmanın ardından, 1990'larda kurularak eğitimlerine başlamıştı.
Cox'un söylediğine göre sıçanlar oldukça hızlı ve 200 metrekarelik bir alanı yarım saat içerisinde tarayabiliyorlar. Mayınları tetiklemek için çok hafif olduklarından dolayı henüz bir kaza yaşanmış da değil.
Apopo'nun belirttiğine göre Angola'dan Kamboçya'ya kadar 59 ülkenin vatandaşları mayınlar ve geçmiş çatışmaların diğer ölümcül kalıntıları ile mücadele etmek zorunda. Mayınlar sadece kişilerin hayatlarını tehlikeye atmakla kalmıyor, aynı zamanda arazileri tarım için tehlikeli hale getiriyor, ticareti ve yerleşimlerin büyümelerini de engelliyor.
Sadece Kamboçya'da, 1975 ve 1998 yılları arasında 4 milyon ile 6 milyon arasında mayın döşendiği tahmin ediliyor. Bu mayınlar şimdiye kadar 64.000'den fazla kişinin ölümüne yol açmış durumda.
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