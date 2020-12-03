Dünyanın En Büyük Kapasiteye Sahip SSD'si Tanıtıldı

Sabrent markasının ürettiği ve devasa bir kapasiteye sahip olan bu yeni SSD'si piyasaya çıktığında, dünyanın en geniş kapasite sağlayan SSD'si olacak.

  • Ercan Uğurlu
İşte Dünyanın En Geniş Kapasiteye Sahip SSD'si

Bellek üreticisi Sabrent, depolama konusunda agresif markalardan biri olarak tanınıyor. Şirketin yeni geliştirdiği ürün de bu namına yakışacak cinsten zira tam 16 TB kapasiteye sahip. Bu kapasite ile dünyanın en geniş depolama alanını sunan SSD olma özelliği gösterecek olan Sabrent'in bu cihazı elbette aynı zamanda en pahalı donanım cihazlarından biri olacak.

Sabrent, yakında 16 TB kapasitesindeki bu yeni SSD'lerini piyasaya sürecek. Fiyatının 2.000 Dolar olması beklenen bu SSD'nin, TB başına maliyetinin 125 Dolar civarında düşünülüyor. Bu piyasadaki en ucuz TB SATA SSD'lerden kabaca yüzde 30 daha fazla.

Sabrent 16 TB SSD'de E125S kontrolör, Micron 96 katmanlı QLC paketler kullanılıyor. Şirket bu yılın başlarında ise dünyanın en hızlı SSD'si olarak anılan 2 TB kapasitesi Rocket 4 Plus'ı tanıtmıştı.

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Dünyanın En Büyük Kapasiteye Sahip SSD'si Tanıtıldı

 

 