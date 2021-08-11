Dünyanın En Çok İndirilen Uygulaması Artık Facebook Değil; İşte Yeni Kral!

Video paylaşım uygulaması TikTok, Facebook'u geride bırakarak dünyanın en çok indirilen sosyal medya uygulaması haline geldi. Herkesin viral videolar oluşturmasına imkan veren video paylaşım uygulaması, 2018'de başlatılan küresel indirme anketinde, bu yıl ilk kez en üst sıraya ulaştı.
Nikkei'nin haberine göre, Facebook, WhatsApp, Instagram ve Facebook Messenger ilk beşteki diğer 4 uygulama ve hepsi Mark Zuckerberg liderliğindeki Facebook Incorporation'a ait. Asya'dan TikTok dışında 2020'nin en çok indirilen 10 uygulaması arasına girmeyi başaran tek uygulama Likee olurken, listede 7 numarada yer alan Telegram, Rusya'dan geliyor.
Bu arada, Asya'da en çok indirilen uygulamalar söz konusu olduğunda, Facebook hala TikTok'u geride bırakıyor. Burada da en çok indirilen 5 uygulamadan 4'ü Facebook'a ait.
App Annie'nin pazarlama müdürü Chuzen Kin'e göre, "ABD ve İngiltere'de TikTok'un toplam görüntüleme süresi YouTube'dan daha uzun ve kısa videolar dikkat çekmeye devam edecek" diyor. Kin, TikTok'un hızla YouTube'un yerini aldığını öne sürüyor ve pandemi döneminde video içeriği tüketiminin katlanarak arttığına dikkat çekiyor.
TikTok, geçen yıl Hindistan'da yasaklanan Çin uygulamaları listesindeki en büyük isimlerden biri. PUBG Mobile yeni bir kimlik altında Hindistan pazarına yeniden giriş yapmayı başarırken, TikTok'un girişimleri Hindistan hükümeti tarafından engellenmişti. Hindistan buna gerekçe olarak uygulamanın kullanıcı verilerini Çin'deki sunuculara aktardığını, bunun da milli güvenlik sorunu olduğunu öne sürmüştü.
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