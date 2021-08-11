Dünyanın En Çok İndirilen Uygulaması Artık Facebook Değil; İşte Yeni Kral!

Facebook uygulaması, Dünyanın en çok indirilen sosyal medya uygulaması olma unvanı sonunda kaybetti. İşte yeni kral...

Düyanın En Çok İndirilen Uygulaması Artık TikTok!

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