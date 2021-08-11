SpaceX, Yeni Bir Sürpriz Yaparak Küçük Uydu Şirketi Swarm'ı Satın Aldı!

SpaceX, artık Nesnelerin İnterneti (IoT) alanına da adım atıyor. SpaceNews'in haberine göre SpaceX, IoT hizmetlerine güç sağlayan küçük uydularıyla tanınan bir girişim olan Swarm Technologies'i satın aldı. İki şirket, bunun Swarm'a nasıl yardımcı olacağı konusunda oldukça açık, satın alma ile beraber genç şirkete diğer küçük uydu operatörlerine karşı avantaj verecek kaynakları sağlayan, uyduları tasarlamaya ve fırlatmaya alışmış bir şirketle gelen "sinerjilerden" bahsetmeye gerek yok.
Swarm'ın ticari mini uydu ağı bu yılın Şubat ayında aktif oldu, ancak şimdiden 150 uyduluk bir diziyi tamamlamak için yeterli fona sahipti. Mart ayı itibariyle yaklaşık 30 çalışanı olan küçük bir şirket.
SpaceX'in anlaşma sonucunda stratejisini değiştirip değiştiremeyeceği veya nasıl değiştireceği henüz belli değil, ancak bir FCC başvurusu Elon Musk'ın firmasının öncelikle Swarm'ın "fikri mülkiyet ve uzmanlığından" yararlanacağını söylüyor. Başka bir deyişle, bu, SpaceX'in stratejisinin genişlemesinden ziyade bir yetenek toplama satın alımı olabilir.
İşletmelerin iyi bir şekilde birleşebileceği alanlar var. SpaceX, nispeten küçük Starlink internet uydularından oluşan dev bir sistemi yerleştirmekle meşgul. Ayrıca kısa süre önce firma, cubesatları (küp uydular) ve diğer küçük yüklerle dolu araç paylaşım görevleri fırlatmaya başladı. Swarm, en azından bu araç paylaşım görevleri için bir müşteri olarak hizmet edecektir. Ayrıca, IoT ne kadar rol oynarsa oynasın SpaceX'in küçük ölçekli çabalarını iyileştirmesine veya genişletmesine yardımcı olabilir...
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