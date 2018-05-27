Dünya'nın En Değerli Markaları Açıklandı
Dünya'nın En Değerli Markaları 2018 listesi açıklandı. İşte Apple, Google, Samsung ve diğerlerinin sıralamadaki yerleri!
Samsung Electronics, Forbes dergisi tarafından yayınlanan "Dünya'nın En Değerli Markaları 2018" listesinde yedinci sıraya yerleşmeyi başardı. Bu sıralama, Samsung'un bir önceki yıl sahip olduğu konumun üç sıra üstünde yer alsa da, firmanın ana rakibi Apple bir kez daha birinci sıraya sahip olmayı başardı.
Forbes'in araştırmasına göre Samsung, bir önceki yılın 38.2 milyar dolarlık değerinden %25'lik artış yaşayarak, 47.6 milyar dolarlık marka değerine ulaştı. Bu artış da Samsung'u bir önceki yıl sahip olduğu onunculuk konumundan yedincilik konumuna ulaştırdı. Buna karşılık Apple'ın marka değeri bir önceki yıla göre %7.5 artarak 182.8 milyar dolara ulaştı.
Arama devi Google ise 132.1 milyar dolar ile listenin ikinci sırasında yer alıyor. En üst beşliyi tamamlayan isimler ise sırasıyla 104.9 milyar dolar, 94.8 milyar dolar ve 70.9 milyar dolar marka değeri ile Microsoft, Facebook ve Amazon olarak gözüküyor. Samsung'un bir üstünde altıncı sırada ise 57.3 milyar dolar değeri ile Coca-Cola yer alıyor.
Listenin ilk beş sırasındaki isimler ABD'li teknoloji firmalarından oluşuyor. Her ne kadar bu sıralama firmaların gelecekleri için büyük bir anlam taşımıyor olsa da, firmaların popülerlikleri için muhteşem bir gösterge sayılabilir.
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın