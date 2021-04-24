Tüm Zamanların GPU Rekoru, Radeon RX 6900 XT ile Kırıldı

PowerColor, yakın zamanda Radeon RX 6900 XT Liquid Devil Ultimate'i piyasaya sürmüştü. Ultimate'in ne anlama geldiğini merak edenler için, Ultimate sürümün, normal Liquid Devil'ın süper yığınlaştırılmış versiyonu olduğunu söyleyebiliriz. Yani mümkün olan en yüksek frekans hızlarına ulaşması beklenen en iyi silikondan üretiliyor. Bunun sonucunda ortaya hız aşırtma rekorları çıkıyor. Bunu fırsat bilen hız aşırtma uzmanı der8auer adındaki YouTuber da elinden geleni yapmış ve ortaya yeni bir dünya rekoru çıkmış.
Radeon RX 6900 XT Liquid Devil Ultimate'e hız aşırtma uygulayarak GPU saat hızını 3225 MHz'e ulaştırmayı başaran der8auer, buna karşılık GPU sıcaklığını da 65 derece tutmayı başarmış. Hemen yukarıdaki videoda der8auer'in bunu nasıl yaptığını izleyebilirsiniz.
Normal şartlarda boost modunda 2525 MHz'e ulaşabilen PowerColor Liquid Devil Ultimate RX 6900 XT, taban frekansta ise 2305 MHz'de çalışıyor. 256-bit bellek veriyonu kullanan ve 5120 stream processor içeren PowerColor Liquid Devil Ultimate RX 6900 XT, 16 GB GDDR6 bellek içeriyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın