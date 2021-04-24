Küresel Çip Krizi Network Sektörünü Etkileyecek mi?

Kovid salgınının tetiklediği küresel çip (yonga) krizi, içinde çip bulunan tüm ürünlerin sektörlerini etkilemeye başladı. Dünyanın en büyük kablosuz ağ ürünleri üreticisi olan TP-Link, çip krizinin network sektörüne yansımalarını açıkladı.