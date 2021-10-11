COVID-19 ile İlgili Bir "Eşek Şakası" Yaptı, Şakanın Sonu Hapiste Bitti!

İnternette tatsız olduğu rahatlıkla söylenebilecek bir COVID-19 "şakası" yapan adam, bu "eşek şakası" nedeniyle 15 aylık hapis cezası ile cezalandırıldı!

  • Levent Öztürk
Covid-19 "şakası" 15 ay hapis cezası aldı...

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