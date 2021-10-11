COVID-19 ile İlgili Bir "Eşek Şakası" Yaptı, Şakanın Sonu Hapiste Bitti!

Teksaslı bir adam, sosyal medyada paylaştığı bir COVID-19 "şakası" nedeniyle hapse atıldı. Christopher Robbins olarak da bilinen Christopher Charles Perez, Facebook'ta yayınladığı bazı gönderiler nedeniyle 15 ay hapis cezası aldı. Bu gönderilerde, insanların bazı mağazaları ziyaret etmesini engellemek amacıyla, San Antonio bölgesindeki marketlerdeki ürünleri yalaması için COVID-19 bulaşmış birine ödeme yaptığını iddia etti.
Olayı inceledikten sonra, Federal Soruşturma Bürosu tehdidin inandırıcı olmadığını tespit etti. Perez, market ürünlerini yalaması için kimseye para ödememişti. Ancak bunu yaptığını iddia ederek, biyolojik silahlarla ilgili yanlış bilgi ve aldatmacaların yayılmasına karşı yasaları çiğnemiş oldu.
FBI San Antonio Bölgesi Sorumlu Özel Temsilcisi Christopher Combs yaptığı açıklamada, "COVID-19'u başkalarına karşı bir silah olarak kullanmakla tehdit edenler, tehdit bir aldatmaca olsa bile eylemlerinden sorumlu tutulmalıdır" dedi ve ekledi: "Perez'in eylemleri bilerek korku ve panik yaymak için tasarlanmıştı ve bugün verilen ceza bu suçun ciddiyetini gösteriyor."
Hapis cezasının yanı sıra, Perez'e aldatmaca için 1.000 dolar para cezası ödemesi de emredildi.
ABD'li Avukat Ashley C. Hoff ise, yaptığı açıklamada, "İnsanları tehlikeli hastalıkları yayma tehdidiyle korkutmaya çalışmak şakaya gelmez. Topluluğa zarar verme tehditlerini ciddiye alıyoruz ve yasalara göre tam kapsamlı olarak yanıt sorumlu tutulacak." diyor.
Garip bir şekilde, Perez, "marketteki ürünleri yalamak veya yalamakla tehdit etmek yasak" yasalarını çiğneyen ilk kişi değil. COVID-19 salgınından önce bile bu tür olayların örnekleri yaşanmıştı. Salgının ilk aşamalarında, Missouri'deki bir adam, bir Walmart'ta bir dizi öğeyi yalarken kendini filme almış ve videoyu kamuya açık bir şekilde yayınlamıştı. O da, "ikinci derecen terör tehdidi" suçlaması ile yargılanıyor.
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