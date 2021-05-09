Dünyanın İlk 2nm Çipi Tanıtıldı; Arkasında ise Dev Bir İsim Var!

Bilgisayar devi IBM, 2 nanometre nanosheet teknolojisine sahip ilk yarı iletkeni ürettiğini müjdeledi. Ortaya çıkan bu çip, mevcut yongaların performansını neredeyse 2 katına çıkaracakken, enerji verimliliğini de 7nm yongalara kıyasla yüzde 75'a kadar azaltacak.
2nm yongalar, milimetre kare başına 333 milyon transistör ile tırnak büyüklüğündeki bir çipe 50 milyara kadar transistör sığdırmanın kapılarını açıyor. TSMC'nin ürettiği 5nm çipten ve Intel'in 7nm üretiminden sonra IBM'in tasarladığı 2nm çip adeta devrim niteliği taşıyor.
IBM, ürettiği bu çipi hibrit bulut tasarımları, yapay zeka iş bilgisayarları ve nesnelerin interneti cihazlarında kullanacak ve bu kategorilere olan yoğun talep neticesinde enerji verimliliğini düşürürken, performansı ise artıracak.
IBM'in Albany, NY laboratuvarında geliştirilen 2nm çip teknolojisinin 2024 yılının sonlarına doğru seri üretime girmesi bekleniyor.
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