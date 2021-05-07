Sony, Yenilenmiş Bir PlayStation 5 Modeli Üzerinde Çalışıyor!

Sony'nin, PlayStation 5'e olan talebi karşılamakta zorlandığı açık. Ama bu durum, Japon devinin yenilenmiş bir PlayStation 5 modeli üzerinde çalışması için engel değil. Bilindiği gibi hem Sony hem de Microsoft, konsollarını piyasaya sürdükten bir süre sonra yenilenmiş sürümlerini kullanıcılarına sunmaya başlıyor. Aynı durum PlayStation 5 için de geçerli olacak gibi görünüyor.
Yeni PlayStation 5 sürümünün haberi, DigiTimes'tan geliyor. Habere göre yeni model, 6nm işlem kullanılarak üretilen AMD Zen 2 işlemcinin yeni bir sürümünü içerecek. Ancak revize edilmiş bu yeni PS5 konsolunun 2022'nin ikinci veya üçüncü çeyreğine kadar üretim hattından çıkmaya başladığını görmeyeceğiz.
Mevcut PS5 konsollarında kullanılan yongaların 7nm'lik olduğu düşünülürse, 6nm'ye geçişin de önemli olduğu bir gerçek. Ancak yeni PlayStation 5'te, yenilenmiş bir işlemci dışında ne bekleyebileceğimize dair çok fazla ayrıntı yok. Yine de, yeni modelin ilk PS5'lere göre daha küçük bir kasaya sahip olmalarını bekleyebiliriz.
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