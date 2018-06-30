Dünyanın İlk 5G Bağlantısı Gerçekleşti!
Fin operatör şirketi Elisa, dünyanın ilk ticari 5G ağını kullanıma açtıklarını iddia ediyor.
5G uzunca bir süredir bekleniyor. Ülkemiz için de büyük önem taşıyan yeni nesil mobil internet altyapısı, 4.5G'den sonra büyük bir atılım olacak. Ülke olarak da testlerini gerçekleştirdiğimiz 5G bağlantısı için operatörlerimiz büyük bir çalışma içinde. Ancak dünyanın ilk 5G bağlantısı uzaklardan, Fin'den gelmiş durumda. Finli operatör şirketi Elisa'nın iddiasına göre, dünyanın ilk ticari 5G bağlantısı Finlandiya'da kullanıma sunuldu.
5G devri başladı!
Teknoloji devleri uzunca bir süredir 5G bağlantısı üzerinde çalışıyorlar. 5G bağlantısı ile yalnızca daha yüksek veri iletişim imkanına sahip olmayacak, ayrıca nesnelerin interneti ve otonom teknolojileri alanında da büyük bir sıçrayış göreceğiz. Ve şu an buna oldukça yakınız. Zira 5G mobil internet devri artık resmen başladı.
İskandinav operatörü Elisa tarafından gerçekleştirilen ilk 5G bağlantısının altyapısı ise Huawei'ye ait. İlk 5G mobil deneyimini bir görüntülü görüşme eşliğinde duyuran Finli şirket Elisa, bu görüşmede Estonya Ekonomi ve Altyapı Bakanı Kadri Simson ile Finlandiya Ulaştırma ve İletişim Kurumu Bakanı Anne Berner'ı bir araya getirdi.
5G'nin başını çeken markalardan Huawei tarafından sağlananan görüntülü görüşme başarılı şekilde gerçekleşirken, Elisa CEO'su Veli-Matti Mattila'da 5G'nin ulaşım, sağlık, enerji verimliliği ve eğlence gibi alanlarda tamamen yeni uygulamaların önünü açacağını söyleyerek yeni nesil iletişim devrimi hakkındaki ilk sözleri söylemiş oldu.
Şimdi gözler diğer dünya devlerinde. Bakalım 5G ne kadar bir süre içinde, ne hızda ve ne çapta yaygınlaşacak. Elbette 5G noktasında ülkemizin üstleneceği rol de önem teşkil ediyor.
Peki, 5G nedir ve bize neler sunacak? Bu makalemizde enine boyuna anlatıyoruz...
Ercan Uğurlu
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