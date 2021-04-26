Dünyanın İlk Ahşap Uydusu WISA Woodsat, Uzaya Fırlatılıyor

Atmosferden çıkarken saatte 40 bin kilometre hıza erişen ve Dünya'ya geri dönerken de yine böylesi yüksek hızlara ulaşabilen bir nesnenin ahşaptan üretilmesini düşünmezsiniz bile, değil mi? Bunun için daha çok ısıya dayanıklı alaşımlar ve hatta hafif polimer malzemeler kullanılabilir. Fakat tamamen "tahtadan" bir uzay aracı olabilir mi? Bu pek de mantıklı olmayacaktır. Öyle mi dersiniz?
Finlandiya bu düşünceyi yanıtlamaya hazır ve bunu 2021 yılında kanıtlayacaklarını öne sürüyorlar.
Arctic Astronautics tarafından yapılan bir basın açıklamasında, kontraplağın ne kadar dayanıklı olabileceğini daha iyi anlamak için "dünyanın ilk ahşap uydusu"nun yörüngeye fırlatılacağı duyurulmuş durumda. Kulağa biraz tuhaf gelse de, uzay çalışmalarında bulunan şirket bu konuda oldukça ciddi gibi.
WISA Woodsat adı verilen "dünyanın ilk ahşap uydusu" sadece kontraplaktan inşa edilecek ve yoğun uzay koşullarıyla başa çıkmak için özel olarak kaplanmış olacak. Sadece 10 cm boyutunda bir küpten oluşan bu uydu, 1 kilogram ağırlığında tasarlanıyor.
Şirketin bunu yapmaktaki amacı elbette tabuları yıkmak değil. Uzay aracı uygulamalarında kullanım için ucuz ve uygun bir alternatif daha olduğunu göstermek olurken, devam edecek uzay keşifleri için de bu yolla çalışmalarda bulunma düşüncesindeler.
Açıkçası bu deneyin nasıl olacağını sizler gibi bizler de çok merak ediyoruz. Uydunun yıl sonuna kadar Yeni Zelanda'dan fırlatılması bekleniyor.
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