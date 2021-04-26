Dünyanın İlk Ahşap Uydusu WISA Woodsat, Uzaya Fırlatılıyor

Ahşap bir uyduyu uzaya göndermek mantıklı mı? Finlandiyalılar da bu soruyu kendilerine sormuş ve harekete geçmiş bile: Dünyanın ilk ahşap uydusu uzaya gönderilmek üzere hazırlanıyor...