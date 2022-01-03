Akıllı Telefon Dünyasında 2021 Yılından Akılda Kalan Her Şey!

2021 yılı çoğumuz için yine tuhaf bir yıl oldu. Ama konu cep telefonları olduğunda, aynı zamanda heyecan verici bir yıl olduğu da kolaylıkla söylenebilir. COVID-19 salgını birçok teknoloji lansmanını geciktirdi, ancak sonuçta, yıl boyunca Pek çok yeni üst seviye akıllı telefon gördük.
Bu yazımızda sizlerle birlikte 2021 yılının cep telefonu alanında nasıl geçtiğine ve nelerin yaşandığına birlikte göz atmak istedik. Bunu yaparken, 2021 yılını üçer aylık döre bölüme ayırdık.
Ocak - Mart 2021: Dağınık Bir Konferans Sezonu
CES 2021, devam eden pandemi nedeniyle şimdiye kadarki ilk sanal CES fuarı oldu. En büyük telefon hikayesi ise kısa bir teaser fragmanı ile ilk kez sergilenen LG Rollable idi. Herkes 2021'de bir noktada, bu sıra dışı telefonun piyasaya sürülmesini bekliyordu ama bu beklenti gerçek olmadı. Çünkü Ocak ayı sonlarında LG, akıllı telefon üretmeyi bırakacağını açıkladı. Böylece "yuvarlanabilir ekranlı" LG Rollable da gün ışığı görme şansını yakalayamadı.
Samsung ise yeni amiral gemisi telefonları Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus ve Galaxy S21 Ultra'yı duyurmak için CES 2021 ile eş zamanlı bir sanal etkinlik düzenledi. Her üç model de Ocak ayının sonunda geldi ve oldukça başarılı oldukları söylenebilir.
Aslında CES 2021'deki diğer telefonlar arasında G serisi telefonlarını gösteren Motorola ve yeni TCL 20 serisini vurgulayan TCL vardı. CES sırasında Sony, Dolby Atmos ve diğer uzamsal ses teknolojisini üstlenmek amacıyla 360 Reality Audio desteğini gözler önüne serdi.
CES 2021 bazı heyecan verici haberler verirken, MWC 2021, COVID-19 ile ilgili endişeler nedeniyle Haziran ayının sonlarına ertelendi. Bu arada Honor V40 piyasaya sürüldü ve Xiaomi Mi 11, Samsung'un Galaxy S21'ine rakip olarak ortaya çıktı.
11 Mart'ta yeni nesil amiral gemilerine Oppo Find X3 eklendi. Aynı ay içinde Samsung, yeni orta sınıf modelleri olan Samsung A52 ve A72'yi tanıttı.
OnePlus 9, Mart ayında satışa çıktı ve iyi bir seçenek olduğunu kanıtladı. Oyun telefonları, yalnızca ASUS ROG 5'in değil, aynı zamanda Nubia Red Magic 6 ve Xiaomi Black Shark 4'ün piyasaya sürülmesiyle ağırlıklarını hissettirdi.
Nisan - Haziran 2021: Elveda LG
Nisan ayı , LG'nin resmi olarak akıllı telefon dünyasını bırakarak bize veda ettiği ay oldu. Bu, LG Rollable ve LG V70 ThinQ gibi etkileyici görünen telefonların asla gerçeğe dönüşmeyeceği anlamına geliyordu.
Bu süre zarfında, iOS 15'ün yılın ilerleyen aylarında piyasaya sürüldüğünde ne bekleyebileceğimize dair ilk bakışları da gördük. Özellikle yeniden tasarlanmış Kontrol Merkezi herkesin dikkatini çekti.
Apple'ın 2021'deki ilk lansman etkinliği Nisan ayındaydı. Spring Loaded, Mac'lere ve iPad'lere odaklandı, ancak aynı zamanda yeni bir iPhone 12 rengini de tanıttı: Mor.
Samsung, büyük bir pile sahip ucuz telefonu Galaxy M12'yi piyasaya sürdü. Aynı zamanda şirket, yine %22 pazar payı ile dünyanın en büyük akıllı telefon üreticisi ilan edildi.
Motorola, Moto G20'yi piyasaya sürerek bütçe pazarına girdi. Aynı segmente eklenen Realme 8 5G ise, Avrupa'nın en çok dikkat çeken ucuz 5G telefonu olmayı başardı.
ABD'de Savunma Bakanlığı, Xiaomi'yi kara listesinden çıkardı ve bu da ABD'nin üreticiye yaptırım yapmayacağı anlamına geliyordu. Xiaomi kısa süre sonra yasağının kaldırıldığını doğruladı.
Uzun bir aradan sonra Honor telefonları, ana şirketi Huawei'den ayrılmasının bir sonucu olarak nihayet Google uygulamalarını tekrar sunmaya başladı. Haziran ayı iPhone söylentileriyle doluydu, ancak iPhone 13 hakkında somut bir ayrıntı almamız aylar alacaktı.
Temmuz - Eylül 2021: Yaz, Xiaomi, Samsung ve Apple...
Yazın başlamasıyla ve Temmuz ayına kadar, Samsung Galaxy Z Flip 3 ve Galaxy Z Fold 3 hakkında birçok söylenti duyduk. Sonunda gerçekten iyi katlanabilir telefonları görmenin zamanı geldiğini düşünmeye başladık.
Ağustos ayında Samsung Unpacked'de bu iki telefon da onaylandı. Telefonlar, o ay sonunda piyasaya çıktıklarında Samsung'un en yeni katlanabilir telefonları oldu.
Ancak yaz, Samsung için sorunsuz bir mevsim değildi. Şirket, dünyanın en büyük akıllı telefon satıcısı olma unvanını Xiaomi'ye kaptırdı.
Temmuz ayında OnePlus Nord 2 piyasaya sürüldü. Çok beklenen Nord 2, özellikle fiyatına göre şaşırtıcı derecede üst düzey özellikler sunduğu için orta sınıf telefon pazarına hoş bir katkı oldu.
Nokia bazı yeni telefonlarını duyurdu: C30 ve devasa piliyle birlikte son derece sağlam olan Nokia XR20'ye, yeniden tasarlanmış Nokia 6310 eşlik etti.
Motorola yaz aylarında da meşguldü ve resmi olarak Moto G60'ların Avrupa'ya geleceğini doğruladı. Bu telefonlar, rakiplerinden daha düşük bir fiyat etiketi ile 120Hz ekran sunuyordu.
Ve iPhone 13 serisi, Eylül ayında duyuruldu. Apple, özellikle iPhone 13 Pro için daha iyi özellikler, daha iyi video kayıt olanakları ve 120 Hz uyarlanabilir yenileme hızına sahip OLED ekran sundu.
Serideki kamera özellikleri tartışmasız en heyecan verici yönlerdi. Ancak ne yazık ki, teslimat ve tedarik sorunları, iPhone 13 almak isteyenleri haftalarca beklemeye zorladı.
Ekim - Aralık 2021: Daha da fazla telefon...
Yıl sonuyla birlikte büyük telefon lansmanlarının yanı sıra, COVID-19'un geri dönüş yapmasıyla ilgili endişelerin de geri dönüşüne şahit olduk. Yeni Xiaomi telefonları, Xiaomi 11T ve 11T Pro şeklinde hızlı bir şekilde piyasaya sürüldü. Onları Xiaomi 12 serisinin tanıtımı takip etti.
Ekim aynı zamanda Google akıllı telefon serisindeki en yeni Google Pixel 6 ve Google Pixel 6 Pro'nun piyasaya sürülmesi anlamına geliyordu. Fotoğraf çekme yeteneklerini artıran Pixel, fotoğraf tutkunları için ideal bir telefon olduğunu kanıtladı.
En büyük akıllı telefon üreticisi için verilen savaşı hatırlıyor musunuz? Xiaomi'nin liderliği çok uzun sürmedi, yılın sonunda, Samsung yeniden üstün geldi.
Aralık ayı büyük ölçüde Samsung Galaxy S22 sızıntılarıyla doluydu ve pek çok kişi, geleneği takip ederek telefonun 2022'nin başlarında piyasaya sürüleceğini bekliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın