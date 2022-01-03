Akıllı Telefon Dünyasında 2021 Yılından Akılda Kalan Her Şey!

2021 yılı, 2020 gibi yine COVID-19'un gölgesinde bitiyor. Ama bu durum, akıllı telefonların dünyasında heyecan verici gelişmeler yaşanmasını engelleyemedi. İşte 2021'de, akıllı telefon dünyasında yaşananlar ve akılda kalanlar...

Akıllı Telefon Dünyasında 2021, Böyle Geçti!

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