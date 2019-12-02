Dünyanın İlk Modüler Blockchain Telefonu BOB!

BOB (Blok on Blok), dünyanın ilk modüler Blockchain akıllı telefonu olarak geçtiğimiz sene CES 2019'da görücüye çıkmıştı. CES 2020'de de sergilenecek olan BOB, CES 2020 İnovasyon Ödülü'nün de sahibi olmuş.
Dünyanın en büyük kripto para satış ağlarından biri olan Pundi X tarafından geliştirilen BOB, açık kaynaklı bir işletim sistemi olan Function X OS ile çalışıyor. Blok zinciri ekosistemini kullanan işletim sistemi, tüm bilgileri merkezi olmayan bir ağda tutuyor ve yüksek oranda şifrelenmiş bu dosyalarla beraber maksimum güvenlik sağlanıyor.
Blok zinciri uygulamaları bir yana, BOB'un dikkat çekici bir diğer yanı ise modüler tasarımlı olması. Bu sayede kullanıcılar tarafından satın alım aşamasında özelleştirilebilecek olan her BOB modeli, bazı standart bileşenlere sahip bir MOD montaj kiti ile beraber geliyor ve kullanıcılar kendi telefonlarını stilize edebiliyorlar. Ayrıca kullanıcılar, şirketin web sitesi üzerinden özel parçalar da edinebiliyorlar.
Telefonda Funciton X OS işletim sisteminin yanı sıra Android 9 işletim sistemi de çalışıyor ve böylece BOB, normal bir Android telefondaki gibi tüm fonksiyonları sunuyor. Adreno 512 GPU ve Qualcomm Snapdragon 660 yonga setini bulunduran BOB, 6 GB RAM ve 128 GB depolama biriminin de sahibi. Kullanıcılar hafızayı 512 GB'a kadar da genişletebiliyorlar.
BOB, Full HD (1920x1080 piksel) çözünürlüğe ve 16:9 en boy oranına sahip 4.97 inç AMOLED ekrana sahip. Telefonda f/2.0 diyaframlı 48 MP birincil kamera ve ön tarafta da selfie'ler için 16 MP ikincil kamera yer alıyor.
Telefonun pil kapasitesi de 3300 mAh. Ayrıca kablosuz şarj da destekleniyor. BOB'da trende uygun olarak parmak izi sensörü de yer alırken, 3.5 mm kulaklık girişi, NFC, Bluetooth ve çift hat özelliği de mevcut.
BOB, elbette ülkemizde yok. ABD'de ise 599 dolar fiyat karşılığı ön siparişe açık.
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