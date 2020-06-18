Dünyanın İlk NVMe 8TB SSD'nin Fiyatı Belli Oldu

Sabrent'in bir süre önce tanıttığı, 8TB'lık ilk NVMe sürücüsü için sonunda bir fiyat açıklandı. Sürücü, Newegg üzerinde 1.499 dolar fiyatla satışa sunuldu.
8TB'lık SSD'ler bir süredir piyasadalar, ancak fiyatlarının bu düzeye düştüğünü daha önce görmemiştik. Elbette 7.68TB Micron 5210 Ion SSD gibi SATA arayüzünü kullanan daha yavaş sürücüleri, daha uygun fiyata satın almanız mümkün.
Sabrent'in sürücüsünde 1TB'a ödediğiniz para, 187,5 dolara denk geliyor. Bu fiyat, NVMe SSD'ler arasında TB başına en ucuz fiyata sahip olan Inland Professional'dan yüzde 88 daha pahalı. Fiyat farkı büyük olsa da, laptopunuzda veya veri merkezinde geniş alana ihtiyacınız varsa harcayacağınız paraya değebilir.
Sabrent, Micron'un QLC teknolojisini kullandığından TLC tabanlı ürünlerden biraz daha yavaş. Bununla birlikte RKT 303 denetleyicisi, sürücünün 3,3Gbps okuma ve 2,9Gbps yazma gibi çok yüksek hızlara ulaşmasını sağlıyor.
Sürücünün bir başka etkileyici noktası, 1,8PBW (petabayt garantisi) sunması ve talepleri en yüksek müşterilerini bile memnun edebilecek olması.
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