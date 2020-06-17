Hem Windows 10'u, Hem de Windows 8.1'i Vuran Ciddi Sorun

Microsoft tarafından yeni yayınlanan bir güncelleme, sadece Windows 10'un değil, Windows Server ve hatta Windows 8.1'in bile yazdırma işlevlerinde soruna yol açtı.

Tüm Windows 10 Sürümlerinde Yazdırma Sorunu

Microsoft'un Şubat 2019'da test etmeye başladığı Windows 10 20H1'in RTM yapısı, aralıkta Insider'lara test için sunulmuştu. Güncelleme, şu günlerde Mayıs 2020 güncellemesi adıyla kademeli olarak dağıtılıyor, ancak sahip olduğu birçok sorun çözülmüş değil.

Windows 10 güncellemelerinin yaşadığı sorunlar listesine hafta sonunda yazıcı kuyruğuyla ilgili bir sorun da eklendi. Sorun, yazdırmaya çalışırken kuyruğun kapanmasına yol açabildiği gibi, PDF'e yazdırma gibi yazılım tabanlı yazıcıları kullanım dışı bırakabiliyor. En son salı güncellemeleriyle ortaya çıkan sorun, yalnızca Mayıs 2020 güncellemesine has değil ve Windows 10, Windows 8 ve Windows Server'ın tüm sürümlerini etkiliyor.

Her ne kadar bu sorunu çözmek amacıyla bir güncelleme daha yayınlanmış olsa da, etkilenen her Windows sürümü bu güncellemeden yararlanamıyor. Sorundan etkilendiği bilinen Windows sürümleri şunlar: Windows 8.1, Windows 10 sürüm 1507, 1607, 1709, 1803, 1809, 1903, 1909 ve 2004. Şu anda, Windows 8.1, Windows 10 sürüm 1507, 1607 ve 2004'te sorun devam ediyor.

Bu ayın salı güncellemesini yüklediyseniz ve bu sorunu yaşıyorsanız, şu anda yapabileceğiniz tek şey, güncellemeyi kaldırmak.

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