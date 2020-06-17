Kaderlerine Terk Edilmiş Yerler İlginizi Çekiyorsa, Bu 4 Site Sizin İçin...

Hazine avına çıkan birçok insan bulmanız mümkün. Bazıları ise terk edilmiş yerleri gezip, zaman içerisinde unutulan ve ihmal edilen şeyleri hatırlamayı ilgi çekici buluyor. Ancak bazılarımız, bu terk edilmiş yerleri bizzat gidip görme fırsatına sahip değiliz. Bu bazen yerin çok uzak olmasından kaynaklanırken, bazen ise nereye gideceğimizi bilmiyoruz.
Neyse ki internet üzerinde kendisini terk edilmiş yerleri görüntülemeye adamış, bir alt kültür var. Aşağıda bu unutulmuş yerleri bulmanıza yardımcı olacak web sitelerini listeledik.
1. Abandoned Places
2010'ların başından beri güncellenmeyen Abandoned Places, oldukça eski. Sitenin arayüzünü kullanmak başta kolay gelmeyebilir ancak gezinti çarkını çözdüğünüzde, işiniz kolaylaşacak. Sitenin tamamı, mekanik bir mekanizma gibi görünecek şekilde tasarlanmış. Yeni yapılar hakkında bilgi sahibi olmak için farklı bileşenlere tıklayabilirsiniz.
Sitede dünyanın farklı yerlerindeki konumlar hakkında bilgiler de yer alıyor. Bunlardan biri olan hayalet kasaba The Graffiti Place hakkındaki bilgileri siteden edinebilirsiniz.
2. Abandoned America
Tek bir konuya odaklanan, daha modern bir web sitesi arıyorsanız belgeselci Matthew Christopher'ın oluşturduğu Abandoned America'ya bir göz atın. Christopher, sayfasında çocukluğundan bu yana terk edilmiş yerlerden etkilendiğini söylüyor. Bu yerlerin hikayelerini paylaşan Christopher, konumların bazılarının bilgilerinin özel mülkiyet olmasından dolayı saklı olduğunu belirtiyor.
Yine de site, terk edilmiş yerler konusunda en kapsamlı kaynaklardan bir tanesi.
3. Urbex Playground
Terk edilmiş binaların tarihi ile kentsel keşfi bir araya getiren bir site mi arıyorsunuz? Urbex Playground, kentsel ve kırsal gezintiye ayırdığı iki bölümüyle hem yüksek yoğunluklu, hem de düşük yoğunluklu bölgelerdeki terk edilmiş binaları oraya çıkarmayı amaçlıyor.
4. Freaktography
Aradığınız, terk edilmiş alanlara daha "cesur" bir yolla göz atan bir site ise, Freaktography'ye göz atmalısınız. 2010'ların başlarında açılan web sitesi, terk edilmiş binaların ve hayalet kasabaların fotoğraflarını internet üzerinde paylaşıyor. Web sitesi üzerinde bu konuyla ilgili çok sayıda fotoğraf bulmanız mümkün.
Diğer maddelerdeki sitelerde olduğu gibi Freaktography, okurlarına kendi yöntemlerini izlemelerini önermiyor. Terk edilmiş yerleri belgeleyip, fotoğrafını çekmek istiyorsanız, özel mülkiyete izinsiz olarak girmemeniz gerekiyor.
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