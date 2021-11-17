Dünyayı Keşfetmenin Yenilikçi Yolu: Petal Haritalar

Huawei'nin harita alanındaki gözde servisi olan Petal Haritalar, yenilikçi ve kullanımı kolay işlevselliği sayesinde Almanya'nın prestijli ödüllerinden Red Dot Tasarım Ödülü'nü kazandı. Uygulamanın Markalar ve İletişim Tasarımı kategorisinde, endüstriyel tasarım alanında kazandığı bu ödül, dünyanın her yerindeki kullanıcılar için seyahati mümkün olduğunca kolaylaştıran navigasyon uygulamalarının etkileyici özelliklerinin geniş bir uluslararası beğeni topladığını göstermekte.
2020 yılının Ekim ayında kullanıcıların beğenisine sunulmasından ve sonrasında yapılan dokuz uygulama güncellemesinden bu yana Petal Haritalar, tüm dünyada günlük 600 bin, aylık ise 8 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. 140'tan fazla ülkede aktif olarak kullanılan uygulama, 26 farklı navigasyon dili desteğine sahip durumda. Ürünün Türkiye sürümünde trafik yoğunluğu haritası, uydu haritası, 3D harita, hava durumu haritası ve Covid-19 haritası aktif olarak kullanılabilmekte. Kullanıcılar için araç rotasının yanı sıra yürüyüş, bisiklet ve toplu taşıma rotaları da mevcut.
Uygulamanın yeni özelliklerinden biri olan "Yakınlarda" ile kullanıcılar, yakınlarında bulunan kafe, restoran, mağaza, market, hastane, banka, alışveriş merkezi ve daha birçok kuruma Petal Haritalar ile ulaşabilmekte, yorum bırakabilmekte ve puanlama yapabilmekte. Petal Haritalar, Foursquare ve TripAdvisor ile yaptığı entegrasyonların yanı sıra, Türkiye ekibinin yürüttüğü partnerlik çalışmalarıyla birlikte POI (İlgi Çekici Yer) sayısını 3 ayda 2 kattan fazla artırarak her geçen gün hizmet ettiği kategorideki önemini yükseltmekte.
Ayrıca Huawei Türkiye AR-GE Merkezi'nin geliştirdiği Road- User Generated Content (Kullanıcıdan Yol Bildirimleri) özelliği ile kullanıcılar, navigasyonu kullanırken gördükleri kaza, yol çalışması, kapalı yol ve trafik sıkışıklığı gibi durumları anlık olarak raporlayabilmekte.
Uygulamayı AppGalery'den indirmek için buraya, HUAWEI dışı cihazlara indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.
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