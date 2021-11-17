Dünyayı Keşfetmenin Yenilikçi Yolu: Petal Haritalar

Petal Haritalar, yeni özellikleriyle kullanıcılara daha iyi, farklılaştırılmış ve yerelleştirilmiş bir deneyim sunmaya devam etmekte. Güncel sürümü, kullanıcılara ihtiyaçlarını karşılamaları için daha fazla olanak sunan kişiselleştirilmiş rota planlaması içermekte. Ayrıca, daha iyi gezinme önerileri için diğer platformlarla olan entegrasyonu aracılığıyla, gelişmiş bir kullanıcı deneyiminin yanı sıra yükseltilmiş bir görsel deneyim de sunuyor.