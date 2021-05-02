e-devlet'ten çalışma izin belgesi alanların sayısı belli oldu

İçişleri Bakanlığ tam kapanma süreciyle ilgili, bugün saat 11.00 itibarıyla toplam 2 milyon 52 bin 86 "çalışma muafiyet izni belgesinin" düzenlendiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şu bilgiler verildi:
"Tam kapanma sürecinde, 2 Mayıs saat 11.00 itibarıyla e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-Başvuru sisteminden, muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik toplam 2 milyon 52 bin 86 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlenmiştir."
ELLE DOLDURULAN FORMLARA SIKI DENETİM
Tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamındaki sektör çalışanları, çalışma izni/görev belgelerini e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e-başvuru sisteminden alabiliyor.
Tam kapanma sürecinin ilk günlerinde yoğunluk nedeniyle muafiyet kapsamındaki iş yerleri tarafından el yazısıyla doldurulan çalışma izni/görev belgelerinin 2 Mayıs Pazar günü saat 24.00'e kadar geçerli olacağı duyurulmuştu.
Bakanlığın dün yaptığı açıklamaya göre ise İçişleri Bakanlığı, manuel olarak doldurulan çalışma izni/görev belgelerine yönelik de kontrollerini artırdı.
Denetimlerde durdurulan kişilerin zorunlu hallerde el yazısıyla doldurdukları çalışma izni/görev belgeleri, kolluk birimleri tarafından fotoğrafı çekilerek sisteme yükleniyor.
Yapılan sorgulamalarda, belgeyi ibraz eden kişinin muafiyet kapsamında olmadığı halde sokağa çıktığı, yetkisi olmadığı halde usulsüz belge doldurduğunun tespit edilmesi halinde ise cezai işlem uygulanıyor.
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