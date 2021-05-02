e-devlet'ten çalışma izin belgesi alanların sayısı belli oldu

Tam kapanma döneminde, kısıtlamalardan muaf sektör çalışanlarına ilişkin çalışma izin belgeleri e-devlet üzerinden alınıyor. Bugün saat 11.00 itibarıyla, kaç kişinin e-devlet üzerinden çalışma muafiyet belgesi aldığı belli oldu.

e-devlet'ten çalışma izin belgesi alanların sayısı

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