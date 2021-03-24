e-Devlet'te yeni dönem geliyor

Capital, Ekonomist ve StartUp dergileri tarafından Vodafone Business ana sponsorluğunda "Yeni Dünyaya Hazır Mıyız?" ana temasıyla hibrit olarak düzenlenen Uludağ Ekonomi Zirvesi devam ediyor.
Zirve kapsamında gerçekleştirilen "Kamuda Değişim Ajandası" başlıklı panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, 2008 yılında kullanıma açılan e-Devlet Kapısı'nın 5 binin üzerinde hizmetin verildiği ve 53,9 milyon vatandaşın kullandığı bir sisteme dönüştüğünü ifade etti.
Koç, "Artık e-Devlet'i Dijital Türkiye Portalı'na doğru çevireceğiz. Yani sadece kamu olmayacak. Vatandaşımızın hayatı için gereken her türlü dijital sürece başvurunun yapılabileceği bir kapı haline getirmek istiyoruz e-Devlet'i." diye konuştu.
Dünyada dijital dönüşüm eğitimlerinin çok önemli bir hal aldığını ifade ederek ofis olarak bu alanda çeşitli çalışmaları sürdürdüklerini söyleyen Koç, Türkiye'deki dijital dönüşüm faaliyetlerinin bütüncül ve sürdürülebilir bir perspektifle planlandığını ifade etti.
E-Devlet'te 5 Binin Üzerinde Hizmet Veriliyor
Koç, e-Devlet'in 2008 yılında 22 kamu hizmetinin sunulduğu küçük bir portal olarak kurulduğunu işaret ederek, portalda şu anda 5 binin üzerinde hizmetin verildiğini şu ifadelerle anlattı;
"e-Devlet şu anda 13 yaşında ve 5 binin üzerinde hizmetin verildiği, 53,9 milyon vatandaşımızın kullandığı bir sisteme dönüştü. Şimdi e-Devlet'in en önemli özelliklerinden birisi bizim hizmeti vatandaşın ayağına götürmemiz. En son 700 bin kişilik bir anket yaptık ve vatandaşlarımızın geri beslemelerini aldık. Artık e-Devlet'i Dijital Türkiye Portalı'na doğru çevireceğiz. Yani sadece kamu olmayacak. Vatandaşımızın hayatı için gereken her türlü dijital sürece başvurunun yapılabileceği bir kapı haline getirmek istiyoruz e-Devlet'i. Geçen sene pandeminin de etkisiyle yaklaşık 2,4 kez vatandaşımız e-Devlet Kapısı'ndan hizmet aldı. Bunun muadili neydi? Vatandaşlarımızın 2,4 milyar kez kamu kurumlarına gitmesiydi. Bunun zaman ve iş süreçleri anlamında dev bir ekonomik yükü olurdu."
e-Devlet'te Önemli Değişiklikler
Koç, e-Devlet'te kullanıcı dostu kullanım için önemli değişiklikler yaptıklarını ifade ederek, konu bazlı bütünleşik hizmet konseptine yöneldiklerini anlattı.
e-Devlet Araçlarım Hizmeti
Araç sahiplerinin araçlarıyla ilgili tüm hizmetleri tek bir yerden görebileceği "Araçlarım" hizmeti oluşturduklarını aktaran Koç, HGS'den vergilere kadar bütün bakanlıkların sunduğu hizmetlerin listelendiğini kaydetti.
Koç, "e-Devlet üzerinde 'Araçlarım' hizmetini haziran ayında devreye aldık. Baktık ki 200 milyonun üzerinde kullanıldı, dedik ki 'yoğurt tuttu'. Şimdi de 'Çalışma Hayatım' ve 'İkametgahım' başlıkları ile bu alanlardaki tüm hizmetlerin tek başlık altında listeleneceği daha bütünleşik hizmetlere doğru yöneliyoruz şu anda." dedi.
Türkiye'nin dijital hizmet kapısı e-Devlet'in dünyada da başarılarıyla öne çıktığını aktaran Koç şunlara dikkati çekti:
Türkiye 4. Sırada
"Biz birçok endekste de yukarı sıralardayız. En son Avrupa Birliği'nin yapmış olduğu bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. AB Avrupa'daki 36 ülkeye bizi de dahil etti ve 'Dijital Devlet' uygulamalarında kullanıcı odaklılığı ölçtü. Burada Türkiye 4. sıraya geldi. İlk 3'e baktığımız zaman da nüfusları çok küçük bazı Avrupa ülkeleri olarak görüyoruz. Yani bu anlamda baktığımız zaman lider konumundayız.
Bunun tabi bunların bir de siber güvenlik boyutu var. Bu kadar hizmeti dijitalleştirdiğiniz zaman onların bilgilerini korumamız anlamında da önemli görevlerimiz oluyor. Dijital Dönüşüm Ofisi olarak da Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi yayımladık ve sayın cumhurbaşkanımız öncelikle bir genelge yayımladı. Arkasından da Ulaştırma Bakanlığı'mızla birlikte Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı yayımladık. Hem rehberimizi hem de strateji belgemizdeki tedbirleri uyguladığımız zaman da dijital anlamdaki mukavemetimiz artmış olacak."
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