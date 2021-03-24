e-Devlet'te yeni dönem geliyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, 5 binin üzerinde hizmetin verildiği e-Devlet sisteminde yeniliklerin yapılacağını açıkladı. İşte detaylar...

e-Devlet'te yeni dönem! Önemli değişiklikler geliyor

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