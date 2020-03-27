E-kitap uygulamaları neler? En iyi 7 e-kitap uygulaması

Evde sosyal izolasyon sürecinde olduğumuz bu günlerde keyifli vakit geçirebileceğimiz aktiviteler arıyoruz. Bu süreçte kitap okumayı sevenler e-kitap uygulamalarına yöneliyor. Online kitap uygulamaları neler? Sizler için en iyi e-kitap ve makale uygulamalarını araştırdık...