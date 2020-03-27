E-kitap uygulamaları neler? En iyi 7 e-kitap uygulaması

Evde sosyal izolasyon sürecinde olduğumuz bu günlerde keyifli vakit geçirebileceğimiz aktiviteler arıyoruz. Bu süreçte kitap okumayı sevenler e-kitap uygulamalarına yöneliyor. Online kitap uygulamaları neler? Sizler için en iyi e-kitap ve makale uygulamalarını araştırdık...

E-kitap uygulamaları neler? En iyi 7 e-kitap uygulaması

Koronavirüs sebebi ile evde izolasyon sürecinde olduğumuz bu günlerde hem ruhsal hem de fiziksel sağlığımızı korumak adına çeşitli aktivitelere yöneliyoruz. Günümüzde teknolojinin gelişmesi sebebiyle eskiden basılı olarak okuduğumuz gazete, kitap, makaleler ve dergiler günümüzde yerini e-kitaplara bıraktı. E-kitap uygulamaları hareket halindeyken kitapları taşımayı, kitap içerisinde aramadığınızı bulmayı kolay hale getiriyor. Bu uygulamaları kullananlar gittikçe artış gösteriyor.

Birçok farklı özellikte e-kitap uygulamaları bulunuyor. Sosyal izolasyon sürecinizi daha keyifli geçirmeniz adına için kullanışlı ve en iyi e-kitap uygulamalarını araştırdık...

1. Moon+ Reader

Gece ve gündüz olarak iki farklı modda okumalar yapabileceğiniz Moon Reader uygulaması ile binlerce ücretsiz e-kitap okuyabilirsiniz. Türkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca gibi toplamda 42 dili destekleyen bu uyglama özellikle İngilizce öğrenmek isteyenler veya İngilizce kitap, makele okumak isteyenler tarafından tercih ediliyor.

2. Wattpad

Wattpad e-kitap okuma fırsatı tanımasının yanı sıra kendi hikayelerinizi uygulamaya ekleyebilmenize de imkan sağlıyor. Burada kendi hikayelerinizi veya başkalarının hikayelerini okuyabiliyorsunuz. Türkçe, Almanca, Danca, Fransızca, Çince, Felemenkçe, İtalyanca, İngilizce gibi 24 dili destekliyor.

3. Aldiko

Başarılı e-kitap mobil uygulamaları arasında bulunan Aldiko'da ücretsiz kitapların sayısı oldukça yüksek. Bu uygulamada kitapları öncelikle içeri aktarıyorsunuz. Daha sonra yazı tipi, arka plan renkleri, karakter boyutu gibi kişisel şeyleri seçebiliyorsunuz.

4. FBreader

İngilizce başta olmak üzere 14 farklı dili destekteyen FBreader, zengin bir e-kitap içeriği sunuyor. Gece moduna da sahip uygulamada metnin yazı tipi ve rengini değiştirerek kişiselleştirebilirsiniz. Aynı şekilde sayfalara işaret bırakabilir, notlar alabilir veya kaldığınız son yeri görebilirsiniz.

5. Scribd

10 milyon fazla dokümana ulaşabilme fırsatı sunan Scrib İngilizce, Almanca, Fransızca başta olmak üzere yaklaşık 90 dili destekliyor. Bu uygulama ile e-kitap, sesli kitap, çizgi roman aboneliği hizmeti alabilirsiniz.

6. Google Books

Birçok alanda faaliyet gösteren Google'ın e-kitap uygulaması da bulunuyor. Google Books ile üzerinden dünya klasiklerine ücretsiz erişebilir, suç, fantezi, bilim kurgu gibi onlarca değişik türde kitabı içeren uygulamada milyonlarca kitabı okuyabilirsiniz.

7. Amazon Kindle

İngilizce, Fransızca, Portekizce, İspanyolca, İtalyanca başta olmak üzere çok sayıda dil desteği sunan Amazon Kindle uygulamasında e-kitap, çizgi roman ve dergi okuyabilirsiniz. Satır aralığına kadar birçok noktada özelleştirebilme imkanı veren uygulamada son kaldığınız sayfadan devam edebiliyorsunuz.

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