Elektrikli otomobillerde rekabet 2022'de artacak!

2021 yılında elektrikli otomobilleri sıkça gördük ve rekabet giderek artıyor. 2022 yılı, elektrikli araçlar için daha önemli bir yıl olacak çünkü tüketicilere daha fazla elektrikli seçenek sunulacak.
2021 yılında Ford F-150 lightning'i çıkardı, Biden yönetimi ABD'yi 500 bin yeni şarj istasyonuyla donatmak istedi ve iki yeni şirket olan Rivian ve Lucid, etkileyici küks elektrikli araçlarıyla dikkatleri üzerine topladı.
2022 Daha Hareketli Olacak
Sıfır emisyonlu otomobillere olan ilgi arttıkça, üretim hızlandı ve daha fazla seçenek piyasaya çıktı. Bu gelişmelere bakınca 2022'nin bu alanda daha da hareketli olacağı görülüyor.
Business Insider'ın haberine göre, Tesla araçlara artan talep 2022'de üretim kapasitesini önemli ölçüde arttırmayı hedeflemelerine neden oldu. İki yeni tesis devreye girecek.
- Ford, Toyota ve Volkswagen gibi otomobil devleri de 2022 ve sonrası için elektrikli araçlardan oluşan bir dalga oluşturmayı planlıyor.
- 2022'de Ford, F-150 Lightning'i satmaya başlayacak
- Cadillac ilk e- SUV'u Lyriq'i piyasaya sürecek. 2023 Cadillac Lyriq, 2022'de bayilere ulaşacak birçok yeni elektrikli seçenekten biri
- Toyota'nın popüler RAV4'üyle hemen hemen aynı boyuttaki BZ4X'i, 2022'nin ortalarında bayilere çıkacak.
ABD'deki Elektrikli Seçeneklerin Sayısı İki Katına Çıkacak
Guidehouse Insights'ın baş araştırma analisti Sam Abuelsamid'e göre ise, ABD'deki elektrikli seçeneklerin sayısı mevcut olan yaklaşık 20'den iki katına çıkarak gelecek yılın sonuna kadar 40'a ulaşacak.
Önümüzdeki birkaç yıl içinde alıcılar, Amerikalıların ilgisini toplayan kamyonet ve SUV'ların elektrik pazarında genişleyen yelpazesine göz atabilecek.
IHS Markit baş otomotiv analisti Stephanie Brinley bir röportajda, "EV'lerin şimdiye kadar elde ettiklerinden daha fazla başarı elde etmeleri için, her şeyden önce tüketicinin istediği bir araç tipinde olmaları gerekiyor. Bir kamyonet ihtiyacı olan bir tüketici, elektrik uğruna hatchback bir elektrikli araca razı olmayacak" diyor.
Çip Sıkıntısı 2022'yi de Etkileyebilir
2021'de tedarik zinciri sıkıntıları otomobil sektöründe Tesla'dan GM'ye kadar herkesi etkiledi. Guidehouse Insights'ın baş araştırma analisti Sam Abuelsamid, devam eden çip sıkıntısının veya hammadde maliyetindeki beklenmedik artışların yakın vadede elektrikli araç üretimini sıkıntıya sokabileceğini söylüyor.
IHS Markit, ABD otomobil pazarının sıfır emisyon payının 2022'de %5'lik yeni bir zirveye ulaşacağını tahmin ediyor. Bu, 2021'de ele geçirilen elektrikli araçların neredeyse %3'lük pazar payından büyük bir sıçrama, ancak yine de firmanın projelerinin gelecek yıl el değiştireceği 15.5 milyon yeni aracın küçük bir parçasını temsil ediyor.
Brinley, elektrikli otomobillerin manşetlerde yer almasına ve 2022'de heyecan verici gelişmelerin yolda olmasına rağmen, benzinli otomobillerden geçişin daha yeni başladığını söyledi.
IHS Markit, EV pazar payının 2025'te çift haneli rakamlara ulaşacağını ve 2030 yılına kadar yaklaşık %31'e ulaşacağını tahmin ediyor.
Brinley, "Henüz belirleyici an değil" dedi. "Oluyor, ama daha gidecek yolumuz var." diyor.
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