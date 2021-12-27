Yeni Güncelleme, Tesla Modellerini Dev Bir Megafona Dönüştürüyor!

Elektrikli otomobil devi Tesla, yayınladığı yeni bir güncelleme ile ilginç bir fikri Tesla otomobil sahipleriyle paylaştı. Artık 2019 ve daha yeni Tesla otomobil sahipleri aynı zamanda devasa bir megafona da sahipler.
Tesla otomobillerde harici hoparlörler yer alıyor. Gelen yeni güncelleme ise bu hoparlörleri megafona dönüştürme özelliği içeriyor. Yani Tesla sahipleri artık araçlarının koltuğunda otururken, araç içi mikrofon ile dışarıya yayın yapabilecekler. Bunun nasıl çalıştığını hemen aşağıdaki tweet'te yer alan videoda görebilirsiniz.
NEW Tesla Megaphone feature. This is crazy! These cars haha... pic.twitter.com/OB8oI3wwhH— Ryan Shaw (@ryanshawtech) December 24, 2021
Peki, Tesla otomobillerde neden harici hoparlörler yer alıyor derseniz, bunun sebebi ABD hükümetinin elektrikli otomobiller için getirdiği yasal düzenlemeler. Elektrikli otomobiller sessiz çalıştığı için, özellikle düşük hızlarda seyahat halindeyken çevredeki yayaların haberdar edilebilmesi için böylesi bir yola başvurulmuş durumda.
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