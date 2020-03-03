EA, FIFA 20'nin Tepki Sorununu Böyle Çözecek

EA Sports, FIFA 20'de çevrimiçi modda eleştirilen tepki sorununu çözmek için ilginç bir işlev sunacak!

EA, FIFA 20'nin Tepki Sorununu Böyle Çözecek

FIFA 20'nin geliştiricisi EA Sports, oyunun tepki çeken tepkiselliğini iyileştirmek için bir işlev sunmaya hazırlanıyor.

Popüler futbol oyunu, çevrimiçi oyunlar sırasında oyunun tepki süresinin uzun olması nedeniyle eleştirilere maruz kalmıştı. Tepki süresinin uzun olması, düğmeye basmanızla, eylemin ekranda görünmesi arasında geçen sürenin fark edilir derecede uzun olması anlamına geliyor. EA'nın web sayfasında geçtiğimiz günlerde fark edilen Pitch Notes makalesinde firma, potansiyel değişiklikleri az sayıda gerçek oyuncu ile test ettiğini söylüyor.

Oyuna dahil edilecek "oyun içi düğme", bu testlerin bir parçası ve "düğme tepkiselliğiyle ilgili küçük bir değişikliğin" gerçek hayattaki etkilerini test etmeye yarıyor. EA'ya göre bazı oyuncular, önümüzdeki haftalarda, ekranın sağ üstünde yer alan bir düğme yüzeyi görecekler. Bunun bir örneğini yukarıda görebilirsiniz, ancak firma katman görünümünün değişebileceğini söylüyor.

Firma, bu düğmenin kullanıcıların girişlerini gerçek zamanlı olarak görmelerini, bunun yanında "veri merkeziyle olan bağlantının bu girişlere olan etkisini" görmelerini sağlayacak. EA, oyuncuların paylaşacakları video kayıtlarıyla maçları daha verimli bir biçimde analiz etmeyi umuyor.

EA, bu işlevin bağlantı ve tepki sorunlarını çözmeye yönelik girişimlerden sadece bir tanesi olduğunun altını çiziyor.

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