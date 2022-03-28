EA FIFA İsmini Bırakırsa, Yeni FIFA Oyunun Adı Ne Olacak?

EA Sports'un gelecekteki futbol oyunlarında FIFA adını kullanıp kullanmayacağı konusu gizemini koruyor. Ama eğer kullanmayacaksa, oyunun yeni isminin ne olacağı belli gibi...

  • Levent Öztürk
FIFA Giderse, Yeni FIFA Oyunun Adı Ne Olacak?

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