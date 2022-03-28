EA FIFA İsmini Bırakırsa, Yeni FIFA Oyunun Adı Ne Olacak?

EA Sports'un, FIFA oyun serisini yeniden adlandırma olasılığını düşündüğünü zaten biliyorduk. VentureBeat'ten Jeff Grubb'un bir haberine göre de oyun devi, FIFA adını kaldırma planını giderek daha yüksek sesle dile getirmeye başladı. Grubb'un kaynaklarının verdiği bilgiye göre EA, artık FIFA adını lisanslamak için "prim ödemek" istemediğinden dolayı bu büyük hamleyi yapıyor. Ayrıca Grubb, FIFA'nın 'FIFA' lakabını elinde tutması için EA'dan 1 milyar dolar istediğini iddia ediyor.
Şimdiki soru ise FIFA oyun serisinin yeni adının ne olacağı. Grubb'ın söylediğine göre, geliştirici 'EA Sports FC' adını düşünüyor. "EA Sports FC" adı için ticari marka başvuruları VGC tarafından Ekim 2021'de, EA Sports FIFA adını değiştirmeyi düşündüğünü duyurmasından kısa bir süre önce fark edildiğinden dolayı bunun büyük bir sürpriz olmadığını söyleyebiliriz.
Ayrıca FIFA, ticari markasını bu ayın başlarında, ürünleri arasında video oyunlarından bahseden dosyalama ile güncelledi. Bu, FIFA'nın kendi oyun serisini yayınlamayı (veya FIFA serisini kendi başına sürdürmeyi) planlamış olabileceğini düşündürebilir. Başvuru, endüstriyel yağlar ve greslerden sigortaya kadar her şeyi kapsıyor, bu nedenle kuruluşun, herhangi birinin adını kullanmasını engellemek için alanları kapsamak istediği düşünülüyor.
Bu noktada EA Sports'un FIFA ismini bırakması kaçınılmaz görünüyor ve bu kararın ne kadar mantıklı olduğunu şimdiden kestirmek kolay değil.
Aslında FIFA oyun serisi, adının ötesine geçti ve EA'nın daha önce belirttiği gibi, FIFA isminin hakları, diğer resmi ortaklıklarından ve lisanslardan ayrı. Başka bir deyişle oyun içerisindeki kulüplerle ayrı ayrı lisans anlaşması yapılabilir. Bu da FIFA isminin yok olmasının, muhtemelen oyun içeriğinde büyük bir değişiklik yaratmayacağı gösteriyor.
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