EA CEO'su, Neden Yeni Bir FIFA Oyunu Göremeyebileceğimizi Açıkladı!

EA CEO'sunun FIFA ile yaşanan anlaşma krizi ve muhtemelen hiç olmayacak yeni bir FIFA oyunu hakkında çok samimi açıklamalar geldi...

  • Levent Öztürk
EA'den "FIFA krizi" açıklaması

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