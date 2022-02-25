EA CEO'su, Neden Yeni Bir FIFA Oyunu Göremeyebileceğimizi Açıkladı!

EA CEO'su Andrew Wilson'ın basına sızdırılan yorumları, şirketin neden FIFA ile lisans anlaşmasını sonlandırmayı düşündüğünü daha net anlamamızı sağladı. Yorumlar, EA'nın Ekim ayında FIFA ile olan anlaşmasını gözden geçirdiğini ve popüler futbol serisinin adını değiştirmeyi düşündüğünü kamuoyuna açıklamasının ardından geldi. CEO'nun şimdiye kadarki en açık sözleri gibi görünen yorumlar, geçtiğimiz Kasım ayında bir şirket toplantısında yapılmış ve bu hafta VGC'nin bir raporunda kamuoyu ile paylaşıldı.
Wilson, EA'nın FIFA marka anlaşmasının şirkete yeterince değer sağlamamakla birlikte gereksiz yere kısıtlayıcı olduğunu düşündüğünü söylüyor. CEO, "Temel olarak, Dünya Kupası olmayan bir yılda FIFA'dan aldığımız şey kutunun önündeki dört harftir" diyor.
FIFA anlaşması EA'ya her dört yılda bir Dünya Kupası'na erişim sağlıyor olsa da, şirketin FIFA ile bir anlaşmaya ihtiyaç duymadan oyuncuların, takımların ve liglerin adlarını ve benzerliklerini kullanmasına izin veren 300'ün üzerinde başka lisans anlaşması da bulunuyor.
Wilson, FIFA anlaşmasının EA'nın oyunlarıyla yapabileceklerine kısıtlamalar getirmesini eleştiriyor. 11v11 maçların ötesinde oyun modları oluşturmak, FIFA'ya bağlı olmayan diğer markalarla ortaklık kurmak ya da Wilson'a göre "futbolun dokusunun etrafındaki dijital ekosistemlere daha derin ve geniş bir şekilde yayılmak" zorlaşıyor.
NYT daha önce anlaşmanın maliyetinin EA ve FIFA müzakerelerinde de önemli bir faktör olduğunu bildirmişti. FIFA'nın şu anda EA'dan aldığının iki katından fazlasını istediği ve anlaşmanın değerini dört yılda 1 milyar doların üzerine çıkardığı bildiriliyor. Wilson, "Bu lisansın değerinden daha fazla para ödemek istemiyoruz" diyoe ve devam ediyor: "Ama mesele bununla ilgili değil, bu gerçekten hayranlarımızın istediği oyunları ve deneyimleri zamanında sunma becerimizle ilgili."
NYT'ye göre, EA ve FIFA'nın mevcut 10 yıllık anlaşması, 21 Kasım ile 18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Katar Dünya Kupası'ndan sonra sona erecek. EA, FIFA adının haklarını kaybederse, yeni oyununa ne isim vereceği konusunda henüz karar vermiş gibi görünmüyor. Ancak NYT daha önce Ekim ayında, İngiltere ve AB'de EA Sports FC ifadesini ticari marka haline getirdiğini bildirmişti.
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