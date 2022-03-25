Tayland, Bitcoin ile Ödeme Yapmayı Ülke İçerisinde Yasakladığını Duyurdu

Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) kripto para birimlerini ve diğer dijital varlıkları ödeme aracı olarak kullanma yasağını resmi olarak duyurdu. Yasak 1 Nisan'da yürürlüğe girecek ve dijital varlık ödeme operatörlerine ay sonuna kadar süre verilecek.
SEC'den yapılan açıklamada, düzenleyici kurumun, Tayland Bankası (BOT) ile birlikte, finansal sistemin ve ekonominin istikrarını sağlamak amacıyla, mal ve hizmetler için bir ödeme aracı olarak kripto kullanımını bir bütün olarak denetleme ve kontrol etme ihtiyacını gördüğü belirtildi. Düzenleyicilerin söylediğine göre, dijital varlıklar şaşırtıcı bir şekilde değişken fiyat dalgalanmalarına maruz kalıyor, hırsızlık veya veri sızıntısı riski altındalar ve kara para aklamada suçlulara yardımcı olabiliyor.
SEC, resmi para birimi olan Tayland Bahtı dışında herhangi bir fiyatlandırma biriminin geliştirilmesinin ekonomik faaliyetlerin maliyetini artıracağını ve para politikası aktarımının etkinliğini azaltacağını düşünüyor: "Ülkede bir likidite krizi varsa, BOT çeşitli finans kuruluşlarına Tayland bahtı dışındaki şekillerde likidite yardımı sağlayamaz."
Tayland'da kripto para birimleri konusunda büyük bir heyecan var. Bildirilene göre ülkede, dünyanın başka herhangi bir yerinde olduğundan daha fazla sayıda alternatif para birimine sahip kişi bulunuyor. Hükümet Ocak ayında Taylandlıların sahip olduğu dijital varlıkların değerinin 3,4 milyar dolar olduğunu bildirdi.
Bu arada El Salvador ise tamamen farklı bir yaklaşım benimsiyor. Geçtiğimiz Eylül ayında Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden dünyadaki ilk ülke olmuşlardı.
Bu karar, Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) eleştiri alırken, Dünya Bankası uygulama için El Salvador'a yardım etmeyi reddetti.
IMF, Bitcoin'in oynaklığını büyük bir risk olarak görüyor. Bitcoin Nisan 2021'de 65.000 dolarlık bir zirve değerine ulaştı ve iki ay sonra bunun yarısından daha azına düştü. Bloomberg, El Salvador'un geçtiğimiz yıl Bitcoin almaya başladığı zaman ile bu Ocak ayı arasında muhtemelen 20 milyon dolar kaybettiğini hesapladı.
Düşüş sırasında, IMF El Salvador'u kripto planlarından vazgeçmeye ikna etmeye çabaladı.
Orta Amerika ülkesinin maliye bakanı Alejandro Zelaya yerel televizyona yılın ilk yarısında piyasaya çıkmanın ideal olduğunu ve Eylül'den sonra uluslararası piyasada sermaye artırmanın zor olacağını söyledi...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın