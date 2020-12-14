EA, Milyar Dolarlık Bir Anlaşmayla Oyun Devi Codemasters'ı Satın Aldı

Geçtiğimiz ay Take-Two Interactive'in Codemasters'ı satın almak üzere neredeyse 1 milyar dolar teklif ettiği ve 2 oyun devinin anlaştığı duyurulmuştu. Anlaşmaya her 2 taraf da yeşil ışık yakarken, satış işleminin 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyordu, fakat görünen o ki işler değişti. Zira EA, Codemasters'ı satın aldı.
EA, Take-Two Interactive'i saf dışı bırakarak Codemasters'a yeni bir teklifte bulundu ve bu teklif kabul edildi. EA'in, Codemasters'ı 1.2 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşma sağladığı bildiriliyor.
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Codemasters, F1, DiRT, Grid ve Colin McRae Rally oyunları ile tanınırken, EA'in bu şirketi ağına katmak istemesi gayet doğal. Zira Codemasters'ın, artık popüleritesi düşen Need for Speed ve Burnout serilerini yeniden canlandırabileceğini düşünüyor.
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