EA, Milyar Dolarlık Bir Anlaşmayla Oyun Devi Codemasters'ı Satın Aldı

Electronic Arts, popülerliği giderek azalan Need for Speed ve Burnout serilerini canlandıracağını düşürdüğü Codemasters'ı milyar dolarlık bir anlaşma ile satın aldı!

EA'den milyar dolarlık satın alım

Geçtiğimiz ay Take-Two Interactive'in Codemasters'ı satın almak üzere neredeyse 1 milyar dolar teklif ettiği ve 2 oyun devinin anlaştığı duyurulmuştu. Anlaşmaya her 2 taraf da yeşil ışık yakarken, satış işleminin 2021 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyordu, fakat görünen o ki işler değişti. Zira EA, Codemasters'ı satın aldı.

EA, Take-Two Interactive'i saf dışı bırakarak Codemasters'a yeni bir teklifte bulundu ve bu teklif kabul edildi. EA'in, Codemasters'ı 1.2 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşma sağladığı bildiriliyor.

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Codemasters, F1, DiRT, Grid ve Colin McRae Rally oyunları ile tanınırken, EA'in bu şirketi ağına katmak istemesi gayet doğal. Zira Codemasters'ın, artık popüleritesi düşen Need for Speed ve Burnout serilerini yeniden canlandırabileceğini düşünüyor.

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