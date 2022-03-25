EA Sports, Maradona'yı Yasal Nedenlerle Oyundan Çıkarttığını Açıkladı

FIFA 22'nin en çok oynanan modu olan Ultimate Team'de artık Diego Armando Maradona'nın ikon kartı bulunmayacak. EA Sports, yasal nedenlerle Arjantin efsanesini FIFA 22'den çıkartacağını duyurdu.