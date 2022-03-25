EA Sports, Maradona'yı Yasal Nedenlerle Oyundan Çıkarttığını Açıkladı

EA Sports, Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın FIFA 22 ikon öğelerini üçüncü taraf bir yasal anlaşmazlık nedeniyle oyundan kaldırıyor. FIFA 22 Ultimate Team oyuncuları artık satın alınabilir herhangi bir paketten herhangi bir Maradona kartı kazanamayacak.
Pele ve Zidane gibi futbolun en büyük oyuncularından biri olan Diego Armando Maradona, üçüncü taraf bir yasal anlaşmazlık nedeniyle artık FIFA 22'de yer almayacak. 2020'de vefat etmesinin ardından Maradona'nın hakları, yasal bir savaş haline gelmişti.
FutSheriff, 19 Mart'ta Maradona'nın tüm FUT paketlerinden ve kadro kurma görevlerinden kaldırıldığını doğruladı. EA'in bu kararı bir askıya alma olarak kabul edilebilir ve bu kararın ne kadar süreceği konusunda spekülasyonlar bulunuyor.
EA, Maradona'yı oyunlarında kullanmak için anlaşma imzaladığında, haklarının bir arkadaşı ve eski menajeri Stefano Ceci'ye ait olduğuna inanılıyordu. Ne yazık ki Ceci, yasal yetkilerini teyit edemedi. Arjantin mahkemesi ise, Maradona'nın ticari marka sahibinin, onun avukatı olarak görev yapan Matías Morla'nın şirketi Sattvica olduğuna karar verdi.
Arjantin kaynaklarına göre Morla, geçen Ağustos ayında Maradona markasının kontrolünü ele geçirdi. Bu, EA Sports ile Stefano Ceci arasında imzalanan anlaşmanın artık hükümsüz olduğu anlamına geliyor ve alınan kararın nedeni de tam olarak bu. Karar ne olursa olsun, şu anda Maradona kartlarından birine sahip olan oyuncular bunları kaybetmeyecek. Ancak onu FIFA 22 Ultimate Team'de kullanmaya devam edip etmeyecekleri bilinmiyor.
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