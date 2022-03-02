EA Sports, Rus Milli Takımı ve Rus Takımlarını FIFA Oyunlarından Çıkartıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan kriz sonunda oyun dünyasına da yansıdı. ES Sports, Rusya milli takımı ve Rus takımlarının tüm FIFA serisi oyunlardan çıkartılacağını açıkladı.