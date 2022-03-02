EA Sports, Rus Milli Takımı ve Rus Takımlarını FIFA Oyunlarından Çıkartıyor

Electronic Arts, Rusya milli takımı ve Rusya liginin FIFA oyun serisinden kaldırılmasına karar verdiklerini açıkladı. Bu karar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında uygulanan yaptırımlar ve alınan kararlara eklenen son örneklerden biri.
Rus takımları, EA Sports'un ortaklarından ikisi olan FIFA ve UEFA tarafından zaten askıya alındı. Rusya, Dünya Kupası play-off yarı finalinde Polonya'ya karşı oynamayacak ve Spartak Moskova, Avrupa Ligi'nden ihraç edildi.
EA Sports'tan yapılan açıklamada "EA Sports, Ukrayna halkıyla dayanışma içindedir ve futbol dünyasındaki pek çok ses gibi, barış ve Ukrayna'nın işgaline son verilmesi çağrısında bulunuyor. FIFA ve UEFA'daki ortaklarımızla uyumlu olarak, Rus milli takımını ve tüm Rus kulüplerini EA Sports FIFA ürünlerinden çıkarmak için işlemler başlatıldı. Bu oyunlar arasında FIFA 22, FIFA mobile ve FIFA Online da bulunuyor" denildi.
Hatırlanacağı gibi başta FIFA olmak üzere, pek çok uluslararası spor federasyonu Rusya takımlarını turnuvalardan men etmiş, Rus sporcuların yarışmalara katılmasını yasaklamıştı.
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