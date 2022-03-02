Taktik Nükleer Silah Nedir? Stratejik Nükleer Silahtan Ne Farkı Var?

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile birlikte bir anda gündeme gelen taktik nükleer silah tam olarak nedir? Stratejik nükleer silahlardan ne farkı var?

  • Levent Öztürk
Taktik nükleer silah nedir?

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