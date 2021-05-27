Edge Computing, İşletmelerde İnovasyonu Teşvik Ediyor

Intel'in yeni raporu "The Edge Outlook", edge computing'i, işletmelerin hem şimdi hem de gelecekte verileri başarılı bir şekilde kontrol etmek ve anlamak için kullanması gereken kritik bir faktör olarak tanımlıyor.
Intel şu anda birçok sektördeki müşterilerle edge'e doğru bir geçiş yaparak gerçek iş değeri elde etmek için çalışıyor. Edge, her bir nesnenin bilgi depolamasını ve bu bilginin çıkarılıp gerçek zamanlı olarak kullanılmasını mümkün kılıyor.
Neden Önemli: Teknoloji kullanımı salgın sırasında katlanarak artmış ve yeni, benzeri görülmemiş hacimlerde kritik iş verileri üretmiştir. Bu veriler, birçok işletmenin dijital dönüşümünün merkezinde yer alacak, ancak birçok kuruluş ciddi veri işleme zorluklarıyla karşı karşıya durumda. Örneğin şu anda yaratılmakta olan büyük miktarda veriyi, gecikme sorunları nedeniyle işlenmek üzere buluta geri göndermek pek pratik değil.
İşte edge computing'in verimliliği artırmada ve gelecekteki iş büyümesini desteklemede kritik bir rol oynayabileceği yer tam da burası.
Dünyanın değişme hızı, küresel salgın, iklim krizi ve yükselen sosyopolitik gerilimlerle daha da şiddetleniyor. Bunun yanı sıra, verilere olan bağımlılığımız da artıyor — bir ay içinde trilyonlarca dakika, video platformlarında işleniyor. İşletmeler, gerçek zamanlı inovasyonu teşvik etmek için bu verilere kolayca erişebilmeli.
Bu veri patlaması, yapay zeka (AI), edge computing ve 5G iletişimi gibi teknolojileri kullanımlarını en üst düzeye çıkarmak isteyen işletmeler arasında büyük bir aciliyet yarattı. İş liderleri, bu teknolojilerin altyapı taleplerine ve hızlandırılmış dijital dönüşüm yoluyla rekabette avantaj sağlama konusunda edge computing'in oynayabileceği rolü fark etmeye başladı.
Rapor Ne Belirtiyor: Makale, kilit endüstrilerdeki güncel, yeni ve gelecekteki edge computing hakkında fikir veriyor. Kısacası edge, işletmelerin iddialı planları gerçeğe dönüştürebileceği bir alan. İşletmeler, edge'in gelecekteki yeniliklerin kilidini açmak için vazgeçilmez bir parça olduğunun farkına varıyor, %76'sı, veri süreci için "ideal konumu" belirlemenin bir zorluk yarattığını söylüyor.
Bu rapor, BT liderlerine operasyonel verimliliği artırmak, yeni ürünler oluşturmak ve gerçek dünyadaki başarı öykülerini kullanarak yeni gelir akışları sağlamak için edge computing'in nasıl kullanılacağı konusunda rehberlik ediyor.
Rapor, dijital öncü ve AI bilimcisi Inma Martinez'in pratik tavsiyelerinin yanı sıra, işletmelerin neden artık edge'i görmezden gelemeyeceğini ortaya koyuyor. "Veriler, Tunç Çağı'ndan bu yana her zaman medeniyetin mihenk taşı olmuştur.'' Diyor Inma Martinez ve ekliyor, ''Edge, birdenbire gerçek zamanlı olarak kullanılabilen her nesnenin bilgi potansiyeline sahip olduğu bir dünyayı mümkün kılıyor''.
Hayatın ve iş dünyasının her yönünü değiştirecek edge ile, işletmeler işbirliğini benimsemeli ve tüm fırsatlardan yararlanmalarına olanak tanıyan ekosistemlerden faydalanmalıdır. Edge computing, AI ve 5G gibi kritik teknolojilerle sinerji içinde çalışarak dijital hizmetleri bir sonraki seviyeye taşıyor. Yalnızca Intel müşterileri arasında, şu anda gerçek iş değeri yaratan, şirketlerin büyümesine ve bu yeni dağıtılmış zeka çağında yenilik yapmasına yardımcı olan 24.000'den fazla edge dağıtımı bulunuyor.
Temel İçgörüler Hakkında:
Perakende: Edge'de analiz edilen veriler, muazzam miktarda stok bozulmalarını düzeltirken, tedarik zincirlerini ve ürün geliştirmeyi inanılmaz derecede verimli hale getiriyor. Edge, perakendecilere gerçek zamanlı tüketici davranış analizi sağlayarak onları daha kişiselleştirilmiş deneyimler sunmaları için destekliyor. Intel müşterisi WonderStore'un vitrin dönüşüm oranı, edge teknolojilerinin kullanılmasından bu yana yaklaşık %17 arttı. Bu, müşterilerin moda tercihlerine, duyarlılıklarına ve bekleme süresine göre mağaza deneyimlerini özelleştirmek için görsel sensörler ve edge teknolojileriyle desteklenen gerçek zamanlı analiz kullanılarak gerçekleştirildi.
Endüstriyel: Yapay zeka tabanlı robotik teknoloji, tekrarlayan ve potansiyel olarak tehlikeli görevleri insanlardan daha hızlı ve doğrulukla gerçekleştirmek için kullanılıyor. Mümkün olan en yüksek kaliteli ürünü sunmaya yardımcı olarak, özellikleri doğrulamak ve kusurları kontrol etmek için makine görüşü de kullanılıyor. Bu edge dağıtımları, Intel müşterisi Audi'nin kaynak inceleme hızını, yalnızca 18 ms gecikme süresi ile 100 kat artırmasına yardımcı oldu. Sonuç olarak, şirketin iki ana montaj fabrikasından biri olan Neckarsulm, Almanya tesisinde işçilik maliyetlerini %30-50 oranında azalttı.
Sağlık Hizmetleri: Edge computing, sık sık hasta izleme ve veri toplama, elektronik sağlık kayıtları ve yapay zeka destekli hasta veri analizi ile entegrasyon sağlayarak daha yüksek kalitede bir bakım ve klinik verimlilik sağlamaya yardımcı oluyor. Derin öğrenme, sağlık sorunlarının tespitini hızlandırmak ve hayat kurtarmak için görüntü tabanlı tanılamada kullanılır. Edge teknolojisi sayesinde Intel müşterisi Philips, donanımı hızlandırmak için eklentiye gerek kalmadan CT tarama görüntülemesini 188 kat hızlandırmayı başardı.
Telekomünikasyon: Ağ ve operasyonel verimliliği artıran makine öğrenimi, telekom operatörlerinin artan hizmet seviyesi beklentilerini karşılamak ve aynı zamanda maliyetleri düşürmek için ağı ve operasyonel verimliliği artırmasına yardımcı olabilir. Yapay zeka ve analitik tabanlı motorlarla operatörler, çok çeşitli 5G ve edge kullanım durumlarına hizmet etmek için temel ağ KPI'larını, ağ otomasyonu, enerji tasarrufu ve operasyonel esneklik elde etmek için 5G ağlarını akıllıca yönetme becerisi kazanır. Intel kısa süre önce Japon markası Rakuten Mobile'ın dünyanın ilk konteyner tabanlı, tamamen bulut tabanlı ağını geliştirmesine yardımcı oldu. Uygulamalar ve zengin medya içeriğinde hızlı yanıt süreleri sağlamak için edge veri merkezlerini kullanıyorlar ve mobil ağlarının müşteriler için sürükleyici, çok algılı deneyimleri desteklemesini sağlıyorlar.
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