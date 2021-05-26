Samsung, Televizyonlarında Tizen'den Vaz mı Geçiyor?

Samsung ve Google, bu haftanın başlarında Galaxy akıllı saatler için Tizen platformunun yerini Wear OS'in alacağını doğrulamışlardı. Google'dan bununla ilgili bir paylaşımda da bulunulmuş ve Samsung'un bir sonraki Galaxy akıllı saatinin WearOS işletim sistemi ile çalışacağını açıklamıştı. Peki, Samsung, Tizen'i akıllı saatlerinde tamamen bırakacak mı, hatta daha ötesinde akıllı televizyonlarında da başka bir işletim sistemi arayışına mı girecek?
Bunun cevabı hayır. Samsung'dan gelen açıklamaya göre Güney Koreli şirket akıllı televizyonlarında şu an kullanmakta olduğu Tizen işletim sistemini sonraki jenerasyonlarda da kullanmaya devam edecek. Şu an Tizen OS, resmi olarak dünyanın en popüler televizyon platformu konumunda ve dünya genelinde tüm televizyonların yüzde 12.7'sinde Tizen işletim sistemi yer alıyor.
Samsung'un da son 15 yıldır dünyanın 1 numaralı televizyon markası olduğunu düşündüğümüzde, Tizen işletim sisteminden memnun olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Bu nedenle Samsung'dan yakın bir zamanda böylesi bir hamle beklenmiyor.
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