eFootball İçin Yeni Oynanış Detayları Duyuruldu

Konami Digital Entertainment B.V. gamescom 2021 kapsamında PES ve Winning Eleven yapımcılarının yepyeni futbol simülasyon platformu eFootball için saha içi çok sayıda oynanış özelliğinin ayrıntılı olarak açıklandığı yeni bir fragman yayınladı.