Tony Hawk's Pro Skater 1+2: Tüm Detaylarıyla İnceledik

Eski oyunlar birer birer geri dönüyor. Resident Evil 3, Mafia Defivitive Edition derken, pek çok eski yapımın bir şekilde yeniden karşımıza çıktığını görüyoruz ancak bu şaşılacak bir durum değil pek tabii. Zira oyun firmalarının, zamanında oyuncuların gönlüne taht kurmuş oyunları bir kez daha cilalayıp ya da yeniden düzenleyerek piyasaya sürmesi işlerine gelirken, elbette oyuncular tarafından da eski güzel oyunları, yeni grafiklerle oynamak aynı oranda eğlenceli. Yani bu alışverişte iki taraf da kazançlı.
Bu defa geri dönen oyun ise Tony Hawk's Pro Skater 1 ve 2. Evet, biri 1999 diğeri 2000 yılında piyasaya çıkmış olan ünlü Tony Hawk's serisi oyunları, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 adı altında bir kez daha bizlerle beraber. Oyundaki tüm bölümler 1999 ve 2000 yılından alınmış durumda. Elbette eski haliyle değil, güncel grafiklerle. Ve pek çok noktası da yeniden yapılmış. Yani bugüne kadar hiç bu seriye bulaşmadıysanız, Tony Hawk's Pro Skater 1+2'nin tamamen yeni bir oyun olduğunu düşünebilirsiniz, hiç sırıtmaz.
Seriye yabancı olanlara hemen söyleyelim: Bu sıradan bir kaykay oyunu da değil, tamamen aksiyon odaklı bir yapım. Yapısı itibariyle lineer ilerlese de, içinde sizi meşgul edecek çok şey bulunuyor. Yani sıradan seviye atla - bölüm aç – daha iyi hareketler yap – seviye atla – bölüm aç şeklinde ilerlemiyor. Aslında öyle ilerliyor, ancak ne demek istediğimizi anladınız siz. Oyun bunu size büyük bir eğlence ile sunuyor. Elbette bu eğlenceyi yakalamak için kaykay sporunu az da olsa sevmeniz veya merak etmeniz önemli. Aksi halde size hiç hitap etmeyecektir, onu da söyleyelim.
Tony Hawk's Pro Skater 1+2'de her bölümde tamamlamanız gereken belli başlı görevler var. Belli bir süre içinde belirli skorlara erişmeniz, görevleri tamamlamanız ve sonraki bölümleri açmanız gerekiyor. Görevleri tamamladıkça ve tecrübe puanı kazandıkça ise oyun daha keyifli hale gelmeye başlıyor. Zira karakteriniz geliştikçe oyun da dallanıp budaklanmaya başlıyor. Yeni hareketler öğrendiğiniz gibi karakterinizin hızını ve havada kalma süresini de arttırabiliyorsunuz. Bu arada haritalarda yalnızca belirli skorlara erişmeniz yeterli değil. Çevredeki kutuları kırmanız veya çevreye saçılmış harflerle SKATE kelimesini birleştirmeniz gibi mini oyunlar da var.
Tony Hawk's Pro Skater 1+2'da hem tek oyunculu mod hem de çok oyunculu mod bulunuyor. Tek oyunculu modda bölümler dahilinde ilerlerken, çok oyunculu modda ise tabii ki diğer oyuncularla kozlarınızı paylaşıyorsunuz. Özellikle Tony Hawk's Pro Skater 1+2'in çok oyunculu modu bize bir diğer eksi yapımlardan Motocross Madness'ı hatırlattı. Ah keşke 1998 yılında çıkan o oyun bir kez daha yenilenerek karşımıza çıksa!
Bu arada çok oyunculu modda ayrıca yerel müsabakalar da var. Bu bölüm bir arkadaşınızla bölünmüş ekran üzerinden oynama fırsatı veriyor ki çok eğleneceğiniz kesin.
Oyunda karakterinizi de şekillendirebiliyorsunuz. Yaratacağınız karakterle ilgili her detayı düzenlemeniz mümkün. Geniş bir özelleştirme ekranına yer verilmiş. Hatta özelleştirme ekranına Koronavirüs'e gönderme yapılarak maske bile yerleştirilmiş.
Tony Hawk's Pro Skater 1+2'nin yapısı elbette kaykay sürmeye dayalı ve dolayısı ile kombolarla aranız iyi olmalı. Öğrendiğiniz hareketleri birbiri ardına yaparak seri yakalayabiliyor ve böylece puanınızı katlayabiliyorsunuz. Burada da işin sırrı havada ne kadar kalabildiğinize ve kaykayınıza (gamepad'e) ne derece hükmedebildiğinizde yatıyor. Bunu öğrenmek için ise oyunda "biraz" zaman geçirmeniz gerekli.
Komboları yakalamaya, serileri arka arkaya yapıştırmaya başladıktan sonra kazandığınız puanları harcamak için mağazaya giriyorsunuz ki, burada da geniş seçenekler sunuyor oyun. Kazandığınız tecrübe puanları ile yeni kaykaylar ve kıyafetler alabiliyor, dövmeler yaptırabiliyorsunuz. Ayrıca karakterinizi şekillendirebildiğiniz gibi kendi bölümlerinizi de yaratabiliyor ve bu bölümleri diğer oyuncularla paylaşabiliyorsunuz.
Tony Hawk's Pro Skater 1+2'nin keyifli bir oyun olduğu kesin, peki grafikleri nasıl? Oyun görsel açıdan da şahane olmuş diyebiliriz. Çevre dokuları, karakter detayları 20 yıl öncesinden fırlamış değil, gayet günümüze uygun. Güncellenen görsellikle beraber performansta da bir kayıp yaşanmamış. Oyun olması gerektiği gibi yağ gibi akıyor. Arkaya da birbirinden tempolu müzikleri aldığınızda değmeyin keyfinize.
Sonuç
Sonuç olarak toparlarsak Tony Hawk's Pro Skater 1+2'nin herkese hitap ettiğini söylemek zor. Kaykay türüne yatkınsanız bile süre sınırı ve gamepad hakimiyeti bazen çileden çıkartıcı olabilir. O nedenle kolay bir oyun olmadığını söylemek lazım, sabır gerektiriyor. Fakat gereken sabrı gösterir ve karakterinizi geliştirerek hareketleri tam olarak avucunuza alırsanız, işte o zaman tadına varacağınız kesin.
Puan: 85
KÜNYE
Yayıncı: Activision
Geliştirici: Vicarious Visions
Tür: Spor
Platform: PS4, PC, XONE
Web: store.playstation.com
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