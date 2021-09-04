eFootball'un Piyasaya Çıkış Tarihi Belli Oldu

Oyunun çıkışından sonra, ileri bir tarihte gelecek ve tüm kullanıcılar için ücretsiz olacak ilk büyük güncellemeyle oyuna Creative Teams özelliği ve mobil platform desteği gelecek.

eFootball'un Piyasaya Çıkış Tarihi Belli Oldu

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