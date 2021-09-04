eFootball'un Piyasaya Çıkış Tarihi Belli Oldu

Konami Digital Entertainment BV, eFootball™ 2022'nin tüm dünyada PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X"S, Xbox One, Windows® 10 ve PC Steam® için 30 Eylül'de çıkacağını açıkladı.
eFootball™ 2022'nin 30 Eylül'de gerçekleşecek çıkışıyla kullanıcılar yeni ve oynaması ücretsiz futbol simülasyon platformundan neler bekleyebilecekleri hakkında fikir sahibi olacaklar. Oyunun lansmanını takiben, sonbahar ayları içinde gelmesi planlanan ilk büyük güncellemeyle ise iOS ve Android sürümleri yayınlanacak.
eFootball™ serisinin yapımcısı Seitaro Kimura, düşüncelerini "eFootball'un platformumuzun genel adı olması nedeniyle, çeşitli içeriklerle zenginleşecek ilk sezonumuzun resmi adını 'eFootball 2022' koyduk. Platformlar arası eşleştirme ve mobil denetleyici desteği gibi yeni özellikler getiren güncellemeler, önümüzdeki aylarda sık sık yapılacak ve daima ücretsiz olacak. Gelecekteki içerik güncellemeleri ve oyun modları, oyunculara ücretsiz veya Premium seçenekler olarak sunulacak. Oyuncuları sahalara çıkarmak ve geri bildirimlerini almak için sabırsızlanıyoruz," sözleriyle dile getirdi.
eFootball™ 2022 Lansman İçerikleri
eFootball™'un temelini, oyuncuların 30 Eylül'den itibaren gerçek hayattaki takımlarla hiçbir ücret ödemeden maçların keyfini çıkarabilecekleri eFootball™ World oluşturuyor ve şunları içeriyor:
Offline Maçlar
Toplam dokuz kulüple yapay zekaya veya bir arkadaşınıza karşı çevrimdışı oynayın. Lansmanda yer alacak kulüpler: FC Barcelona, FC Bayern München, Juventus, Manchester United, Arsenal FC, SC Corinthians Paulista, CR Flamengo, CA River Plate ve São Paulo FC.Altı stadyum arasından seçim yapın. Bu stadyumlar, Nou Camp, Old Trafford, Allianz Stadyumu, Emirates Stadyumu, Allianz Arena ve eFootball Stadyumu.
Online Etkinlikler
- Önceden belirlenmiş takımları kullanarak platformlar arası eşleştirmeyi (PlayStation®5 ve PlayStation®4, Xbox Series X"S ve Xbox One) destekleyen, haftalık çevrimiçi etkinliklere katılın ve GP gibi çeşitli ödüller kazanın.
eFootball™ 2022'ye Lansmandan Sonra Gelecek Büyük Güncelleme İçerikleri
Sonbaharda gelecek ve kesin tarih daha sonra açıklanacak büyük bir güncellemeyle, eFootball™ World'e Creative Teams dahil olmak üzere çeşitli özellikler ücretsiz olarak eklenecek. Bahsi geçen güncelleme, platformun yeni monetizasyon modelini de tanıtacak. Bu model tüm oyunculara benzer seviyelere ulaşma şansı vermek üzere özel olarak dengelendi. Güncellemeyle şu içerikler gelecek:
Creative Teams
- Favori formasyonlarınıza ve oyun taktiklerinize uyan futbolcular ve antrenörlerle anlaşın, ardından onları dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı oynamaları için eğitip güçlendirin. eFootball™ 2022, oyuncuların istedikleri transferleri hedefleyerek hayallerindeki takımı daha kolay oluşturma fırsatı tanıyor.
- Hayalinizdeki kadroyu kurmadan önce armasını, formasını ve stadyumunu* kullanabileceğiniz, 600'ün üzerinde lisanslı kulüp/takım arasından bir Base Team seçin
*Sadece belirli kulüplerin stadyumu bulunmaktadır.
Yeni Maç Modları *
eFootball™ Creative League – Bu mod oyuncuların oluşturdukları Creative Team'lerin diğer oyunculara karşı rekabet ettikleri bir ligdir. Bir sonraki lig seviyesine terfi etmek için puan toplayın ve 10 turdan oluşan maçların her birinde performansınıza göre ödüller kazanınTour Event – AI rakiplere karşı tur formatında oynayın, Etkinlik Puanları (Event Points) biriktirerek ödüller kazanınChallenge Event – Diğer oyunculara karşı çevrimiçi oynayın, ödüller kazanmak için belirlenen hedefleri tamamlayınOnline Quick Match –600'den fazla lisanslı kulüp/takımla diğer oyunculara karşı sıradan bir çevrimiçi maç oynayın; bu mod platformlar arası eşleştirmeyi destekler (yalnızca PC ve konsollar)Online Match Lobby – size özel çevrimiçi bir maç odası oluşturun ve diğer oyuncuları teke tek maça davet edin
* Bazı maç modları lansmandan sonra eklenecektir, detaylar için beklemede kalın
Yeni Oyuncu Tipleri
- Standard – mevcut sezondaki performansları temel alınan oyuncular. Bunlar eFootball™ Coins (Chance Deal item) veya GP (Nominating Contracts item) ile alınabilir.
- Trending –belirli maçlarda veya haftalarda sergiledikleri performansla göz dolduran oyuncular; Nominating Contracts ile alınabilirler.
- Featured – eFootball™ Coins (Chance Deal item) veya eFootball™ Points (Nominating Contract item) ile alınabilen, özel olarak seçilen oyuncular.
- Legendary – belirli bir sezondaki muhteşem oyunlarıyla göz dolduran oyuncular eFootball™ Coins (Chance Deal item) ya da eFootball™ Points (Nominating Contract item) ile alınabilirler
- eFootball™'da üç adet oyun içi para birimi bulunmaktadır. Bunlar: eFootball™ Coins (premium para birimi), GP (oynayarak kazanılır) ve eFootball™ Points (oynayarak kazanılır)
- Resmi eFootball™ web sitesini ziyaret ederek oyuncu geliştirmeleriyle ilgili daha fazla bilgi alabilirsiniz
Match Pass & Hedefler*
Oyuncular farklı maç türleriyle bir süre oynadıktan sonra, Match Pass'ler seçilen belirli oyuncularla sözleşme imzalanmasına olanak tanıyan "Nominating Contract", eFootball™ Coins ve daha fazlasını kazandırmaya başlar. Kullanıcılar ayrıca daha da büyük ödüller için premium "Advantage Match Pass" satın alma seçeneğine de sahip olacaklar.Ayrıca belirli hedefleri tamamlayarak oyun içi bazı ödüller kazanma şansına sahipsiniz. Daha da büyük ödüller kazanmak için eFootball™ Coins harcayarak "Premium Hedeflerin" kilidini açabilirsiniz.
*Bazı özellikler lansmandan sonra eklenecektir
eFootball™ iOS & Android sürümleri
Unreal Engine ile geliştirilen eFootball™ platformu, benzersiz futbol deneyimini konsol, PC ve mobil üzerinde sunuyor. Bu altyapı iOS ve Android cihazlarda konsol düzeyine yakın oyun deneyimini mümkün kılıyor.
eFootball PES 2021 kullanıcıları için eFootball™ 2022, mevcut uygulamanın bir güncellemesi olarak gelecek ve daha önceki oyun deneyimini yeni bir motor ve özelliklerle tamamen yenileyecek.
Oyundaki önemli güncellemelere rağmen, şu andaki sürümü kullanan mobil oyuncuların birçok oyun içi eşyayı eFootball™ 2022'ye taşıyabileceği belirtiliyor. Hangi öğelerin taşınabileceği ve nelerin taşınamayacağına ilişkin tüm ayrıntılar resmî web sitesinde.
Konsol ve PC'de olduğu gibi, mobildeki eFootball™ platformu da zaman içinde işlevselliği daha da iyileştirecek düzenli güncellemeler alacak. Çıkıştan sonraki ücretsiz güncellemelerde, mobil denetleyici desteği ve tüm denetleyici tabanlı oyuncular arasında platformlar arası eşleştirme oyuna eklenecek.
Uzun Vadede Planlanan Güncellemeler
Oyuna uzun vadede eklenmesi planlanan özellik ve içeriklerden bazıları:
Edit Modu
Takımları, formaları, oyuncuları ve daha fazlasını tamamen özelleştirme özelliği, oyunu destekleyen tüm cihazlara ücretsiz olarak eklenecek- daha fazla ayrıntıyı yakında paylaşacağız
İlave Oynanış Güncellemeleri
PlayStation®5 dokunsal geri bildirim ve adaptive trigger desteğiGelişmiş top tutmaPower Pass, Power Shot ve diğer özel vuruşlarMobil denetleyici desteği Platformlar arası full eşleşme (PC, konsol ve mobil)
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