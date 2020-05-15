Efsane Film Kuzuların Sessizliği, TV Dizisi Olarak Geri Dönüyor

The Silence of the Lambs (Kuzuların Sessizliği) filminin doğrudan devamını konu alacak Clarice TV serisi, yapımcı stüdyo CBS tarafından bizzat onaylandı. Thomas Harris'in çok satan romanından uyarlanan Kuzuların Sessizliği, 1991 yılında gösterime girmiş ve 5 Oscar ödülü kazanmıştı.
Kuzuların Sessizliği, 1990'lı yılların en başarılı gerilim filmlerinden biriydi. Kayda değer başarısı, Basic Instict gibi kültlerin de önünü açmıştı. The Silence of the Lambs'den önceki olayları konu olan Red Dragon 2002'de, Hannibal Rising ise 2007'de sinema tutkunları ile buluştu. İki film de, Kuzuların Sessizliği'nin görkeminin gölgesinde kaldı. Red Dragon eleştirmenlerden ortalamanın üstünde puanlar alsa da, Hannibal Rising yerden yere vuruldu.
The Silence of the Lambs, FBI ajanı Claice'in yamyam seri katil Hannibal Lecter'dan yardım alarak, bir diğer seri katil Buffalo Bill'in peşine düşmesini konu alıyordu. Elbette efsanevi kötü Hannibal Lecter, Clarice'i eline geçen her fırsatta manipüle etmeye çalışıyordu. Jodie Foster ve Anthony Hopkins'in performansları göz kamaştırıcıydı. Anthony Hopkins, Hannibal Lecter rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazanmıştı.
CBS'in yaptığı resmi açıklamaya göre Clarice isimli TV serisi 2020-2021 sezonunda beyaz camda hayat bulacak. Clarice rolünü Pretty Little Liars'tan tanıdığımız Rebecca Breeds üstlenecek. Ancak serinin gösterime tam olarak ne zaman gireceği açıklanmış değil.
Clarice, Kuzuların Sessizliği filmindeki olayların 6 ay sonrasını konu alacak. Hannibal Lecter'ın hikayeye katılıp katılmayacağı veya hangi noktada katılacağı belirsiz. Görünüşe göre Clarice, Hannibal Lecter'dan ziyade travma sonrası stres bozukluğu yaşayan FBI ajanına yoğunlaşacak.
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