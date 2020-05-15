Efsane Film Kuzuların Sessizliği, TV Dizisi Olarak Geri Dönüyor

Sinema tarihinin unutulmaz filmlerinden biri olan Kuzuların Sessizliği (The Silence of the Lambs), devam yapımıyla geri dönüyor. Ama bu kez karşımızda duran bir film değil, bir dizi...