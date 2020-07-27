Eğer ay olmasaydı ne olurdu? İşte dünya üzerindeki sonuçları

Diyelim ki, bir anda gözyüzüne baktık ve dünyanın uydusu ayın orada olmadığını gördük. Peki, ay olmasaydı ya da ay bir anda yok olsaydı neler olurdu? Dünyayı nasıl etkilerdi? İşte Popular Science'a göre bu sorunun yanıtları:
AY OLMASAYDI NE OLURDU SORUSUNUN YANITI
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- Geceleri daha karanlık olurdu. Özellikle şehir dışlarında yapay ışıklardan uzak alanlar zifiri karanlık olurdu.
- 2013 yılındaki bir araştırmaya göre hayvanların avlanmak için kullandığı birinci aracı, görsel yetenekleridir. Geceleri ayın bulunması avlanan hayvanlar için önemli bir avantaj sağlamaktadır. Binlerce yıl varlıklarını bu sayede sürdürebilmişlerdir. Bir çok hayvan avlanmak için ay ışığından yararlanmaktadır. Ay olmadığında bu tür hayvanlar yiyecek bulmakta ciddi sorunlar yaşayacaktı.
- Diğer bir etki ayın gel-Gitler üzerindeki etkisi... Ay olmasa gelgitlerin oranı düşecektir. Özellikle sahil kesimlerinde ekosistem büyük oranda etkilenecek, enerji, su, mineral ve diğer kaynakların akışını bozacak, bu kesimlerdeki ekosistemi büyük ölçüde yok edecektir. Bu ekosistemde beslenen ve hayatını devam ettiren çok sayıda hayvan da olumsuz etkilenecektir.
- Okyanuslardaki akıntılar da etkileneceği için bölgesel sıcaklıklar ekstrem düzeylerde olacak; fırtınalar hortumlar, kasırgalar gibi doğa olayları da daha şiddetli olacaktır.
- Belki de en ciddi etkisi dünyanın eksen eğikliği üzerinde olacaktır. Dünyanın eksenindeki eğiklik uzun vadede sürekli değişmeye başlardı. Bir dönem hiç eğiklik olmayacağı için hiçbir iklim değişikliği olmadan yaşarken, birkaç bin yılda bir dramatik değişiklikler nedeniyle insanlık buz çağı yaşayabilirdi. Mars buna bir örnektir. Dengeleyici bir uydusu olmadığı için eksenindeki eğiklik sürekli değiştiği için ekstrem mevsim değişikliği yaşayabilmektedir.
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