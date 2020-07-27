Eğer ay olmasaydı ne olurdu? İşte dünya üzerindeki sonuçları

Ay olmasa, ay bir anda yok olsa ne olurdu? Popular Science youtube kanalı bu kez bu sorunun yanıtı aradı. İşte ay olmasaydı ne olurdu sorusunun yanıtı ve dünya üzerindeki olası sonuçları